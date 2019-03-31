Одна дільниця на Одещині лишається закритою – МВС

Станом на 11 ранку 31 березня одна виборча дільниця в Одеській області не відкрилася, повідомляє Міністерство внутрішніх справ на основі даних Центральної виборчої комісії.

Як уточнюють у міністерстві, дільниця не запрацювала, оскільки номери печаток виборчої комісії не відповідають номерам дільниць.

Під час брифінгу ЦВК голова комісії Тетяна Сліпачук уточнила, що йдеться про виборчу дільницю в місті Ізмаїл.

Раніше в МВС Радіо Свобода повідомили, що станом на 9 ранку три дільниці не працювали.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. Всього участь у виборах бере 39 кандидатів. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.