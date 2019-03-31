Порошенко проголосував у Києві

Президент України Петро Порошенко проголосував у Будинку Офіцерів в Києві. Він прибув до виборчої дільниці з дружиною й дітьми.

Як повідомляють журналісти проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» з місця подій, правоохоронці незадовго до прибуття президента перекрили рух перед будівлею.

«Сьогодні голосував за Україну. Я переконаний – так само, як і вся моя родина і абсолютна більшість українців. Сьогодні впевнений в тому, що вибори були добре організовані, волевиявлення громадян буде збережене. Це є абсолютно необхідна умова для нашого руху вперед, до повернення України в родину європейських народів, до нашого членства в Європейському Союзі й НАТО, до продовження надзвичайно важливих реформ, які є абсолютно доленосними для України», – сказав він після того, як вкинув бюлетень до урни.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. Всього участь у виборах бере 39 кандидатів. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.