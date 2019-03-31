Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Березень 2019, Київ 14:56
Новини | Політика

Прем’єр Гройсман проголосував у Вінниці

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Дивитись коментарі

Голова уряду України Володимир Гройсман разом із дружиною на виборах президента України проголосував у Вінниці, де зареєстрований. Опустивши бюлетень до урни, прем’єр-міністр сказав «у добрий час».

На імпровізованому брифінгу після голосування Гройсман заявив, що віддав голос «за кандидата, з яким пов’язую успішне майбутнє нашої держави».

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG