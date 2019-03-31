Порошенко привітав Чапутову з перемогою на виборах президента Словаччини

Президент України Петро Порошенко привітав Зузану Чапутову з обранням на посаду президентки Словаччини.

«Бажаю успіхів у служінні Словаччині заради процвітання країни. Переконаний у подальшому зміцненні двосторонніх відносин між нашими країнами», – написав Порошенко в Twitter.

45-річна юристка Чапутова стала першою жінкою, яка посіла цю посаду в історії Словаччини. Вона отримала 58% голосів виборців.

Зузана Чапутова розпочне виконання обов’язків президента Словаччни після того, як 15 червня закінчиться президентський мандат теперішнього президента Андрея Кіски.

Водночас у самій Україні 31 березня теж тривають вибори президента. Виборчі дільниці працюють до 20 вечора. Станом на 11 ранку Центральна виборча комісія повідомила про 16% явки виборців.