Зузана Чапутова обрана першою жінкою-президентом Словаччини

45-літня юристка Зузана Чапутова здобула перемогу в другому колі виборів президента Словаччини.
За даними Статистичного бюро Словацької Республіки, за Зузану Чапутову віддали свої голоси 58% виборців, її суперника, дипломата Мароша Шефчовича підтримали 42% виборців. Уперше в історії Словаччини президентом обрана жінка, одна з небагатьох у Європі на найвищій державній посаді.
У своєму виступі після оголошення результатів виборів Зузана Чапутова заявила, що намагатиметься об’єднати країну, бути президентом усіх словаків, також наголосила на важливості моралі й чесності в житті, в тому числі й у президентських виборах.
«Можливо ми думали, що порядність у політиці є лиш проявом слабкості, однак сьогодні ми побачили, що порядність є проявом сили», – зазначила Зузана Чапутова.
Першою країною, яку має намір відвідати Зузана Чапутова, є сусідня Чеська Республіка.
У другому турі виборів президента Словаччини взяли участь 41,79% з усього близько двох мільйонів виборців, внесених до виборчих списків . Невисоку активність виборців соціологи пояснюють, по-перше, тим, що перемогу Зузани Чапутової у виборах багато громадян передбачали, і, по-друге, теплою й сонячною погодою, яку багато громадян використали для відпочинку за містом.
Зузана Чапутова розпочне виконання обов’язків президента Словаччни після того, як 15 червня закінчиться президентський мандат теперішнього президента Андрея Кіски.
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