Біля ЦВК зібралися невідомі спортивної зовнішності

Поблизу будівлі Центральної виборчої комісії в Києві зібралися декілька десятків молодих людей спортивної зовнішності, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, поза межами паркану, яким обгороджена будівля ЦВК, встановлені намети з написом «Приймальня народного депутата України». Частина молодих людей сидить саме у цих наметах. Поки що не відомо, кому належать намети.

У відповідь на питання журналіста про мету перебування під ЦВК, невідомі кажуть, що «прийшли погуляти».

Сутичок на місці події немає. Біля ЦВК присутня поліція і Національна гвардія.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, активність виборців станом на 15:00 склала 44,79%.

Національна поліція України повідомила, що станом на 15:00 отримала 649 заяв і повідомлень про правопорушення під час чергових виборів президента.