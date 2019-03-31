Поліція: надійшло 649 заяв про порушення на виборах

Національна поліція України повідомляє, що станом на 15:00 отримала 649 заяв і повідомлень про правопорушення під час чергових виборів президента, які відбуваються 31 березня.

«11 повідомлень слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в повідомленні поліції у Facebook.

Серед порушень, про які надійшли заяви – незаконна агітація, підкуп виборців, пошкодження бюлетеня, фотографування, повідомлення про замінування, спроба винесення бюлетеня.

У поліції уточнили, що на 15:00 найбільше заяв про порушення надійшло з Києва – 76; Донецької області – 66; Харківської – 61; Сумської – 50; Полтавської – 42; Дніпропетровської – 41; Одеської – 39; Луганської – 35; Вінницької – 26.

У відомстві додали, що, крім розпочатих за даними фактами 11 кримінальних проваджень, поліцейські склали чотири адміністративні протоколи.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, активність виборців станом на 15:00 склала 44,45%.