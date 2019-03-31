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01 Квітень 2019, Київ 00:02
Політика

Реакції кандидатів на результати екзит-полів: від радості до обурення

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко (комбіноване фото) ///

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Радіо Свобода зібрало реакції кандидатів на результати чотирьох екзит-полів, оголошені одразу після закриття виборчих дільниць. Усі опитування показали, що президентські вибори-2019 відбудуться у два тури, а найбільший рівень підтримки опитані виборці виявили Володимиру Зеленському, Петру Порошенку та Юлії Тимошенко.

Як свідчать дані Національного екзит-полу, наведені станом на 18:00, найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня може отримати актор Володимир Зеленський – 30,4%.

Кандидат у президент України Володимир Зеленський, березень 2019 року
Кандидат у президент України Володимир Зеленський, березень 2019 року

Після оприлюднення даних екзит-полів кандидат у президенти України, Володимир Зеленський заявив, що йому «все одно», хто з кандидатів вийде з ним у другий тур.

«Мені все одно з ким бути у другому турі, слава Богу, це не я вирішую, а народ України», – сказав Зеленський 31 березня після оприлюднення даних екзит-полів.

«Почуваю себе нормально, є невелике хвилювання, я ж людина. Поруч зі мною, моя дружина, мої друзі... Це просто дуже велика відповідальність. Я розумію, що це таке, ця відповідальність», – сказав Зеленський у коментарі кореспондентові Радіо Свобода.

Зеленський. День з кандидатом
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Зеленський. День з кандидатом

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Чинний (до остаточного оголошення ЦВК результатів виборів) президент України Петро Порошенко за даними національного екзит-полу отримав – 17,8% підтримки.

Петро Порошенко із дружиною Мариною під час голосування, 31 березня 2019 року
Петро Порошенко із дружиною Мариною під час голосування, 31 березня 2019 року

Президент України Петро Порошенко заявив, що не відчуває «ейфорії» після оприлюднення результатів екзит-полів.

«Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі. Це є суворий урок для мене і для всієї нашої команди. Це є абсолютно серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років», – сказав Порошенко.

Він додав, що готовий до «глибокого та предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим туром» і звернувся до молодих людей із закликом підтримати його у другому турі президентських виборів.

Петро Порошенко заявив, що голосуванням 31 березня українці «зламали російський сценарій першого туру».

«Точно не Порошенка вони (Росія – ред.) хотіли бачити в другому турі. Нічого в них не вийшло. Дозвольте висловити припущення, друзі і недруги з Росії: українці так само зламають вам сценарій і другого туру. Побачите», – сказав Порошенко.

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Кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко вже назвала маніпуляцією оголошені дані екзит-полів, за якими вона має третій результат і може не потрапити у другий тур.

Юлія Тимошенко, 31 березня 2019 року
Юлія Тимошенко, 31 березня 2019 року

«Доля другого місця президентських виборів залишатиметься невизначеною до підрахунку протоколів з мокрими печатками», – заявила Тимошенко під час першої прес-конференції у Києві.

Юлія Тимошенко стверджує, що команда політичної партії «Батьківщина» провела «всеохопний екзит-пол, щоб знати реальну картину», за результатом якого – у Володимира Зеленського 27% підтримки, у Юлії Тимошенко 20,9%, а у Порошенка 17,5%.

На думку Юлії Тимошенко, «покладатися в країні без демократії, справжньої соціології з мільярдними ресурсами, які викладені на підкуп виборців», можливо тільки на протоколи дільничних та окружних виборчих комісій з мокрими печатками та оригінальними підписами.

«Я стверджую, що наша команда проводить паралельний підрахунок голосів, які ми розпочнемо оголошувати з 24:00. Це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів в електронній формі з кожної дільниці. Ми розраховуємо до кінця завтрашнього дня зібрати оригінальні протоколи з мокрими печатками та підписами і пред’явити їх суспільству», – повідомила Тимошенко.

Як підставні спонсори наповнили бюджет партії «Батьківщина» і хто йде разом із Тимошенко на вибори? («СХЕМИ» №206)
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Як підставні спонсори наповнили бюджет партії «Батьківщина» і хто йде разом із Тимошенко на вибори? («СХЕМИ» №206)

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Лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, який набрав за результатами Національного екзит-полу 9,8% підтримки виборців, заявив, що розраховує потрапити у другий тур.

Кандидат у президенти України Юрій Бойкоу Москві зустрічається із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим, 22 березня 2019 року
Кандидат у президенти України Юрій Бойкоу Москві зустрічається із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим, 22 березня 2019 року

«Я впевнений, що у нас боротьба не завершена і ми будемо захищати результати підрахунку голосів, тому що у мене є шанс потрапити у другий тур», – сказав Бойко.

Він пояснив, що буде боротися «законними» методами.

«У нас завжди є заниження на екзит-полах, тому що люди просто бояться говорити. Я впевнений, що при підрахунку голосів ми будемо мати додаткові резерви. Ми не знаємо скільки це буде, але вже зрозуміло, що приблизно 20% людей, яких опитували, відмовлялися відповідати, за кого вони проголосували і ми вважаємо, що там якраз наші голоси», – сказав Бойко.

На відміну від Юлії Тимошенко, Юрій Бойко сказав, що задоволений результатами екзит-полів, наголосив, що його команда зараз веде паралельний підрахунок голосів, а також додав, що одразу після президентських виборів його сила розпочинає підготовку до парламентських виборів.

Вибори у прифронтовій Трьохізбенці
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Вибори у прифронтовій Трьохізбенці

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Кандидат у президенти Анатолій Гриценко за даними Національного екзит-полу отримав трохи більше 7% підтримки від опитаних виборців.

Він уже заявив, що у другому турі виборів президента за жодних умов не голосуватиме за Петра Порошенка.

Анатолій Гриценко на виборчій дільниці. 31 березня 2019 року
Анатолій Гриценко на виборчій дільниці. 31 березня 2019 року

«Моя особиста думка: я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його не знаю», – зазначив Гриценко.

Він наголосив, що його команда зробила все, щоб волевиявлення було чесним та прозорим. На думку Гриценка, на цих виборах українці мали вибір, а серед кандидатів були ті, хто мав ґрунтовні програми.

Лідер «Громадянської позиції» додав, що на новообраному президенті буде величезна відповідальність, як і на тих, хто голосує.

Оргазм, компромат і рейтинг Гриценка. День з кандидатом
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Оргазм, компромат і рейтинг Гриценка. День з кандидатом

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Читайте ще: В Україні закінчилося голосування на виборах президента. Живий блог

Чотири екзит-поли – опитування виборців на виході із виборчих дільниць – пройшли на президентських виборах-2019. Це – традиційний Національний екзит-пол, два великих опитування Телевізійної служби новин (ТСН) телеканалу «1+1» та спільний екзит-пол телеканалів «112 Україна» і NewsOne, а також опитування соціологічного центру «Социс».

За результатами опитувань у рамках чотирьох екзит-полів у другий тур виборів можуть потрапити Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Причому, опитані на виході з дільниць виборці показали значно більший рівень підтримки Зеленського, аніж чинного президента. На третьому місці – Юлія Тимошенко. Четвертий показник підтримки отримав Юрій Бойко, на п'ятій позиції – Анатолій Гриценко.

Результати виборів, згідно із законодавством, після обрахунку усіх протоколів з усіх виборчих дільниць, оголосить Центральна виборча комісія (ЦВК).

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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