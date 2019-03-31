Реакції кандидатів на результати екзит-полів: від радості до обурення

Радіо Свобода зібрало реакції кандидатів на результати чотирьох екзит-полів, оголошені одразу після закриття виборчих дільниць. Усі опитування показали, що президентські вибори-2019 відбудуться у два тури, а найбільший рівень підтримки опитані виборці виявили Володимиру Зеленському, Петру Порошенку та Юлії Тимошенко.

Як свідчать дані Національного екзит-полу, наведені станом на 18:00, найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня може отримати актор Володимир Зеленський – 30,4%.

Після оприлюднення даних екзит-полів кандидат у президенти України, Володимир Зеленський заявив, що йому «все одно», хто з кандидатів вийде з ним у другий тур.

«Мені все одно з ким бути у другому турі, слава Богу, це не я вирішую, а народ України», – сказав Зеленський 31 березня після оприлюднення даних екзит-полів.

«Почуваю себе нормально, є невелике хвилювання, я ж людина. Поруч зі мною, моя дружина, мої друзі... Це просто дуже велика відповідальність. Я розумію, що це таке, ця відповідальність», – сказав Зеленський у коментарі кореспондентові Радіо Свобода.

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Чинний (до остаточного оголошення ЦВК результатів виборів) президент України Петро Порошенко за даними національного екзит-полу отримав – 17,8% підтримки.

Президент України Петро Порошенко заявив, що не відчуває «ейфорії» після оприлюднення результатів екзит-полів.

«Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі. Це є суворий урок для мене і для всієї нашої команди. Це є абсолютно серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років», – сказав Порошенко.

Він додав, що готовий до «глибокого та предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим туром» і звернувся до молодих людей із закликом підтримати його у другому турі президентських виборів.

Петро Порошенко заявив, що голосуванням 31 березня українці «зламали російський сценарій першого туру».

«Точно не Порошенка вони (Росія – ред.) хотіли бачити в другому турі. Нічого в них не вийшло. Дозвольте висловити припущення, друзі і недруги з Росії: українці так само зламають вам сценарій і другого туру. Побачите», – сказав Порошенко.

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Кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко вже назвала маніпуляцією оголошені дані екзит-полів, за якими вона має третій результат і може не потрапити у другий тур.

«Доля другого місця президентських виборів залишатиметься невизначеною до підрахунку протоколів з мокрими печатками», – заявила Тимошенко під час першої прес-конференції у Києві.

Юлія Тимошенко стверджує, що команда політичної партії «Батьківщина» провела «всеохопний екзит-пол, щоб знати реальну картину», за результатом якого – у Володимира Зеленського 27% підтримки, у Юлії Тимошенко 20,9%, а у Порошенка 17,5%.

На думку Юлії Тимошенко, «покладатися в країні без демократії, справжньої соціології з мільярдними ресурсами, які викладені на підкуп виборців», можливо тільки на протоколи дільничних та окружних виборчих комісій з мокрими печатками та оригінальними підписами.

«Я стверджую, що наша команда проводить паралельний підрахунок голосів, які ми розпочнемо оголошувати з 24:00. Це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів в електронній формі з кожної дільниці. Ми розраховуємо до кінця завтрашнього дня зібрати оригінальні протоколи з мокрими печатками та підписами і пред’явити їх суспільству», – повідомила Тимошенко.

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Лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, який набрав за результатами Національного екзит-полу 9,8% підтримки виборців, заявив, що розраховує потрапити у другий тур.

«Я впевнений, що у нас боротьба не завершена і ми будемо захищати результати підрахунку голосів, тому що у мене є шанс потрапити у другий тур», – сказав Бойко.

Він пояснив, що буде боротися «законними» методами.

«У нас завжди є заниження на екзит-полах, тому що люди просто бояться говорити. Я впевнений, що при підрахунку голосів ми будемо мати додаткові резерви. Ми не знаємо скільки це буде, але вже зрозуміло, що приблизно 20% людей, яких опитували, відмовлялися відповідати, за кого вони проголосували і ми вважаємо, що там якраз наші голоси», – сказав Бойко.

На відміну від Юлії Тимошенко, Юрій Бойко сказав, що задоволений результатами екзит-полів, наголосив, що його команда зараз веде паралельний підрахунок голосів, а також додав, що одразу після президентських виборів його сила розпочинає підготовку до парламентських виборів.

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко за даними Національного екзит-полу отримав трохи більше 7% підтримки від опитаних виборців.

Він уже заявив, що у другому турі виборів президента за жодних умов не голосуватиме за Петра Порошенка.

«Моя особиста думка: я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його не знаю», – зазначив Гриценко.

Він наголосив, що його команда зробила все, щоб волевиявлення було чесним та прозорим. На думку Гриценка, на цих виборах українці мали вибір, а серед кандидатів були ті, хто мав ґрунтовні програми.

Лідер «Громадянської позиції» додав, що на новообраному президенті буде величезна відповідальність, як і на тих, хто голосує.

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Чотири екзит-поли – опитування виборців на виході із виборчих дільниць – пройшли на президентських виборах-2019. Це – традиційний Національний екзит-пол, два великих опитування Телевізійної служби новин (ТСН) телеканалу «1+1» та спільний екзит-пол телеканалів «112 Україна» і NewsOne, а також опитування соціологічного центру «Социс».

За результатами опитувань у рамках чотирьох екзит-полів у другий тур виборів можуть потрапити Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Причому, опитані на виході з дільниць виборці показали значно більший рівень підтримки Зеленського, аніж чинного президента. На третьому місці – Юлія Тимошенко. Четвертий показник підтримки отримав Юрій Бойко, на п'ятій позиції – Анатолій Гриценко.

Результати виборів, згідно із законодавством, після обрахунку усіх протоколів з усіх виборчих дільниць, оголосить Центральна виборча комісія (ЦВК).