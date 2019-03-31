У Дніпрі затримали голову забороненої організації через порушення таємниці голосування

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через порушення на виборах проти голови забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили джерела, не уповноважені офіційно коментувати справу.

Провадження відкрите за статтею 159 Кримінального кодексу України (порушення таємниці голосування).

31 березня Віктор Марченко, голосуючи на виборчій дільниці, сфотографував свій бюлетень із позначкою за одного з кандидатів в президенти України (Юрія Бойка) і виклав фото на своїй сторінці у Facebook. Зараз цей допис уже недоступний для перегляду.

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Керівник «Національного корпусу» в регіоні Денис Котенко оприлюднив скрін-шот допису Віктора Марченка. Він поінформував, що Марченко дає пояснення в поліції.

У лютому стало відомо, що в Дніпрі голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко був призначений ЦВК головою ОВК №24 за квотою кандидата в президенти Сергія Капліна. Рішення викликало обурення активістів.

На своїй сторінці у Фейсбуці Віктор Марченко тоді зазначив, що головою ОВК від кандидата Капліна був призначений випадково. А сам Сергій Каплін подякував журналістам й активістам за пильність і заявив про відкликання Віктора Марченка.

15 червня 2017 року в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів». Позивачем у цій справі виступало міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація «Союз радянських офіцерів», яку обвинувачували в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді.