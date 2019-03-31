Поліція відкрила 17 кримінальних проваджень через порушення на виборах

Національна поліція України повідомляє про відкриття 17 кримінальних проваджень і складення восьми адміністративних протоколів через порушення на виборах президента України 31 березня.

Станом на 17:00 поліція зареєструвала 1360 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборами, йдеться в повідомленні.

Найбільше заяв і повідомлень поліцейські зареєстрували у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій і Харківській областях.

Здебільшого вказані факти, пов’язані з незаконною агітацією, фотографуванням бюлетенів, підкупом виборця, пошкодженням бюлетеня, неправдивими повідомленням про замінування і спробами винести бюлетені з дільниці, кажуть у поліції.

«У місті Дніпрі маємо дев’ять повідомлень про замінування виборчих дільниць. Співробітники вибухотехнічних служб Нацполіції і ДСНС ці повідомлення відпрацювали, інформація не підтвердилися. Працюємо далі», – повідомив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Раніше в поліції повідомили, що в день виборів на території України працюватимуть близько 4,5 тисяч слідчо-оперативних груп.

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В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, явка виборців станом на 15:00 становила 45,11%.