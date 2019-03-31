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31 Березень 2019, Київ 17:59
Новини | Події

У Дніпрі «замінували» 9 дільниць і метро, поліція вибухівки не виявила

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни

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Поліція Дніпра повідомляє, що невідомі «замінували» дев’ять виборчих дільниць міста 31 березня.

«Повідомлення про замінування… виявилися неправдивими. Під час перевірки жодних вибухових речовин або предметів виявлено не було», – заявили в поліції.

Для перевірки всіх замінованих об’єктів на місце виїжджали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи і слідчо-оперативна група.

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За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» (передбачає до трьох років обмеження волі).

Перед цим у поліції Дніпра повідомляли, що через дзвінок невідомої особи перевірки проводили в міському метро. Вибухівки не виявили. Поліція порушила справу за статтею «теракт», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, активність виборців станом на 15:00 склала 45,11%.

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