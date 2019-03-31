У Дніпрі «замінували» 9 дільниць і метро, поліція вибухівки не виявила

Поліція Дніпра повідомляє, що невідомі «замінували» дев’ять виборчих дільниць міста 31 березня.

«Повідомлення про замінування… виявилися неправдивими. Під час перевірки жодних вибухових речовин або предметів виявлено не було», – заявили в поліції.

Для перевірки всіх замінованих об’єктів на місце виїжджали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи і слідчо-оперативна група.

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За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» (передбачає до трьох років обмеження волі).

Перед цим у поліції Дніпра повідомляли, що через дзвінок невідомої особи перевірки проводили в міському метро. Вибухівки не виявили. Поліція порушила справу за статтею «теракт», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, активність виборців станом на 15:00 склала 45,11%.