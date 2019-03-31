Як жителі ОРДЛО обирали президента

Понад 5 тисяч людей станом на 15.00 перетнули лінію розмежування на Донбасі, щоби проголосувати на виборах президента. Про це заявив представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко. Та скільки з тих, хто приїхав у неділю з окупованих територій, справді ​проголосували? І чому настільки впала кількість тих, кто перетнув лінію розмежування саме в цю неділю – адже зазвичай їхня кількість сягає 20 000 на добу в обидва боки?

«Все пройшло швидко, не було жодних проблем», – каже луганчанин Олексій. Він сьогодні вранці прийшов у Станицю Луганську, щоб проголосувати на виборах президента. Разом з ним голосували ще кілька людей із Луганська, але загалом потік з окупованої частини області був малим.

«Людей настільки не було на КПВВ, що не могли набити автобус на Станицю», – розповідає очевидець.

По-перше, російські гібридні сили на підконтрольній їм території ще за тиждень поширювали чутки, що змушували людей хвилюватися, чи безпечно їхати через лінію розмужвання у день виборів. А вранці у день виборів сепаратистськими сторінками «ВКонтакте» ширилась об'ява такого змісту: 31 березня СБУ проводитиме перевірки і затримання жителів окупованої території для встановлення їхньої причетності до збройних формувань угруповання «ЛНР».

Також, на день українських виборів були заявлені два мітинга із концертами у Луганську та Донецьку: людей змушували прийти батогом (розіслали розпорядження бути бюджетникам) і пряником (анонсували концерт російських зірок). Спочатку скасувалися російській зірки. Потім – і мітинги в обох окупованих містах.

«У телефонограмах, що розсилалися по бюджетних організаціях, наголошувалося, що такими мітингами планується показати протест проти українських виборів. А потім, певно, вони самі себе залякали тим, що можливі диверсії. До когось, певно, дійшло, що ці мітинги – це найкращий майданчик для цих диверсій реальних. А також для того, аби не привертати увагу до цих виборів», – коментує скасування концертів в окупованих Донецьку й Луганську головний редактор інтернет-видання «Остров» Сергій Гармаш.

Зрештою, й самі люди побоювалися, що бойовики у пунктах пропуску їх підозрюватимуть: ідуть, щоб голосувати за українського президента.

«Більшість боїться йти в цей день через КПВВ. Але ті, хто хоче проголосувати, збираються їхати завчасно, щоб не було проблем», – розповів напередодні виборів Радіо Донбас.Реалії житель Луганська.

«Деякі громадяни з окупованої території мені особисто телефонували і казали, що хочуть проголосувати, але не знають, як до цього поставляться окупанти, «тому краще побудемо вдома», – сказав вдень у день виборів у коментарі УНН уповноважений омбудсмана у Донецькій області Павло Лисянський.

На КПВВ у день голосування було спокійно. Виборці з ОРДЛО були, але –вкрай мало. Журналістка Радіо Свобода Анастасія Магазова спостерігала за голосуванням у Станиці Луганській, на самій лінії розмежування:

«Об 11-й здавалося, що людей буде багато-багато, але на 17 годину ми бачили, що лише десь 5-та частина виборців прийшла проголосувати», – розповідає Анастасія. Явка в прифронтовому населеному пункті і загалом виявилась невеликою.

«Попри те, що явка була невисокою, ніхто не сказав, що не треба було проводити тут вибори. Всі люди сказали: вони раді, що в них з'явилась можливість проголосувати», – каже Анастасія.

Кілька виборців, що йшли на вибори із ОРДЛО, зустрів журналіст Радіо Свобода і на пункті пропуску у Донецькій області. Жінка, що прямувала у Мар'їнку, поділилась: іде голосувати, щоб жити разом із іншими українцями, а не як зараз, «одні тут, інші там». Інші виборці з окупованої території ділилился неохоче, казали: так вирішили, і якомога швидше йшли далі.

Жителі ОРДЛО йшли на підкотрольну Україні територію проголосувати, незважаючи на залякування угруповань «ЛДНР» та чутки. Тобто процедура, запропонована ЦВК (зміна місця голосування), спрацювала. Тим, хто наважився на це, за даними Радіо Донбас.Реалії, вдалося проголосувати за свого кандидата без пригод та провокацій.

Змінити місце голосування можна і у другому турі (більше того, тим, хто зробив це під час першого, доведеться повторити процедуру). Прикріпитися до дільниці, де ви б хотіли проголосувати, можна до 16 квітня включно. Для цього жителям окупованих територій достатньо лише паспорту, механізм – тут.