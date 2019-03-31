ЦВК оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00

Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00.

Згідно з даними за підсумком інформації від 10 зі 199 територіальних виборчих округів, явка склала 66,8%.

На позачергових виборах президента 2014 року явка виборців склала близько 59%.

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Остаточні результати до 10 квітня має оголосити Центральна виборча комісія. Другий тур голосування відбудеться 21 квітня.