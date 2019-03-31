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31 Березень 2019, Київ 22:28
Новини | Політика

ЦВК оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00

Вибори президента України, Київ, 31 березня 2019 року

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Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00.

Згідно з даними за підсумком інформації від 10 зі 199 територіальних виборчих округів, явка склала 66,8%.

На позачергових виборах президента 2014 року явка виборців склала близько 59%.

Станом на 20:20 ЦВК ще не публікувала результатів підрахунку
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31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Остаточні результати до 10 квітня має оголосити Центральна виборча комісія. Другий тур голосування відбудеться 21 квітня.

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