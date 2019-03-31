У КМІС відреагували на критику екзит-полу кандидатами у президенти

Методологія проведення екзит-полу є прозорою і його результати збіжуться з даними Центральної виборчої комісії. Так прокоментувала критику результатів екзит-полу з боку кандидатів у президенти виконавча директорка Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко.

«Кожна виборча кампанія є об’єктом критики різних штабів. Наша методологія прозора, фінансування також прозоре і результати, я сподіваюся, співпадають з даними ЦВК. Це дуже цікаві і несподівані вибори. Ми бачимо вперше, що кандидат, який набирає більше голосів – Зеленський, отримав підтримку майже в усіх регіонах, окрім західного. В трьох регіонах він є лідером, в західному регіоні трохи поступається Порошенку. Це є перші вибори, коли так єдино підтримує Україна кандидата», – зазначила Харченко.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що не погоджується з результатами національного екзит-полу. Її команда провела власний екзит-пол, за результатами якого, вона займає друге місце, наголосила вона.

За даними національного екзит-полу станом на 18:00, Володимир Зеленський отримав 30,4%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1%.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Вони опитали 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. Станом на 20:00 явка становила 63,43%.​

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.