На Львівщині проголосували менше ніж 70% виборців – попередні дані

За попередніми даними Громадянської мережі «Опора», у Львівській області проголосували менше ніж 70% виборів. Найбільше проголосували за кандидата в президенти Петра Порошенка (26%), 21,2% віддали свої голоси за Володимира Зеленського, свідчать результати екзит-полів.

«Львівщина завжди була показовою щодо високої явки виборців, аніж інші регіони. Зараз буде 65-70%, це не є мало, але нижчий показник для Львівської області. Я розчарований, що виборці не хочуть демонструвати свою громадську позицію, бо це обов’язок кожного громадянина», – каже представник «Опори» Тарас Радь.

«Опора» зафіксувала під час голосування поодинокі порушення, які стосувались переважно умов голосування чи організації роботи виборчої дільниці загалом.

Не було виявлено грубих порушень і правоохоронцями. Надійшло 71 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства, з них частково підтвердились 25, які стосувалися незаконної агітації «за» та «проти» певних кандидатів на посаду президента України, фотографування виборчих бюлетенів, перебування на виборчій дільниці у стані алкогольного сп’яніння, конфліктів на дільницях і псування бюлетенів. Зараз триває перевірка цих фактів.

За оцінками експертів, день голосування відбувався у Львівській області спокійно.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримав 30,4%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1%.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. За попередніми даними, явка перевищила 65%.​

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.