Екзит-пол: Зеленський отримав найбільше голосів на півдні та сході України

Актор та бізнесмен Володимир Зеленський отримав найбільше голосів на півдні та сході України, свідчать дані Центру Разумкова та Київського міжнародного інституту соціології станом на 18:00.

На півдні Зеленський отримав 42% голосів, а на сході України – 30,7%. На заході в нього 21,2%, у центрі країни – 28,6%.

Президент України Петро Порошенко отримав найбільше серед усіх кандидатів на заході України (26%). У центральній Україні за нього проголосували 19,5%, на півдні – 11,1%, на сході – 9,6%.

Юлія Тимошенко здобула 17,8% на заході України, 9,5% – на півдні, 7,3% – на сході та 17,5% у центральному регіоні.

Юрій Бойко має 27,2% на сході, 15,2% – на півдні, 1,9% – на заході та 5,7% – у центрі України.

За даними національного екзит-полу станом на 18:00 Зеленський отримає найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня (30,4%), чинний президент Петро Порошенко іде другим з 17,8% голосів виборців.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень були внесені прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, явка виборців станом на 15:00 становила 45,11%.