Вибори президента: на українській антарктичній станції явка склала 100%

На найвіддаленішій виборчій дільниці – на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – на виборах президента України свої голоси віддали 34 полярники і полярниці, явка там склала 100%, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Голосування там почалося сьогодні, 31 березня 2019 року, о 8:00 за місцевим, аргентинським, часом (о 14:00 за київським часом) і закінчилося за годину. У голосуванні на станції «Академік Вернадський», взяли участь 34 громадянина – 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції. Таким чином явка виборців склала 100%»,– йдеться в повідомленні.

За даними МОН, о 15:40 за Києвом скан-копію протоколу за результатами голосування відправили через інтернет до Центральної виборчої комісії.

Оригінали бюлетенів і протоколу опечатані й будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 року, додали у міністерстві.

Нині в дорозі на станцію «Академік Вернадський» перебуває 24-та Українська антарктична експедиція.

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В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, явка виборців станом на 15:00 становила 45,11%.