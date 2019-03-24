Копію томосу ПЦУ відвезуть до Антарктиди

Учасникам української експедиції в Антарктиді передадуть копію томосу, яка буде зберігатися на полярній станції «Академік Вернадський».

Про це повідомляє прес-центр Національного Антарктичного наукового центру.

«25 березня о 10:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі владика Православної церкви України Епіфаній проведе молебень на щасливу подорож 12 українських полярників та на гарний початок їхньої роботи в Антарктиді. Владика вручить учасникам експедиції копію томосу, яка буде зберігатися на станції «Академік Вернадський», в капличці святого рівноапостольного князя Володимира», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голосування за рішення про перехід до Православної церкви України відбудеться під час ротації української антарктичної експедиції (УАЕ), коли на станції «Академік Вернадський» будуть присутні одразу учасники 23-ї та 24-ї УАЕ, а також сезонний загін науковців.

Учасники 24-ї української антарктичної експедиції вирушають з Києва до полярної станції «Академік Вернадський» 26 березня. Їхній шлях триватиме щонайменше 6 діб.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому представники трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

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