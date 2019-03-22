УПЦ (МП) позивається проти Мінкульту щодо змін до статуту релігійних організації

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Київської метрополії Української православної церкви (Московського патріархату) до Міністерства культури України про скасування наказу про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), що підпадають під дію норм частини сьомої та частини восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Позивач просить визнати протиправними дії міністерства щодо розміщення на його офіційному сайті та в газеті «Урядовий кур’єр» Переліку релігійних організацій, які підпадають під норми частини сьомої та частини восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.

Наразі вирішується питання про відкриття адміністративного провадження у справі.

26 січня Міністерство культури України оприлюднило перелік церков, яким необхідно вказувати свою чи то належність безпосередньо до Російської православної церкви (РПЦ), чи інший зв'язок із країною-агресором. Під дію сьомої та восьмої частин статті 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з висновком Мінкульту, потрапила, серед інших і Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ).

25 грудня 2018 року в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили про намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви. 109 березня Конституційний суд відмовив у відкритті провадження за законом про зміну підпорядкованості релігійних громад.

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