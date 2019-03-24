Нацбанк України створив пам’ятні монети з нагоди надання томосу ПЦУ

Національний банк створив пам’ятні монети з нагоди надання томосу про автокефалію Православної церкви України.

Їх відкарбував український Монетний двір.

Монети продовжують серію «Духовні скарби України».

​Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.

В обіг ці пам’ятні монети будуть уведені 25 березня 2019 року.

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