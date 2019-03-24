Нацбанк України створив пам’ятні монети з нагоди надання томосу ПЦУ

Національний банк створив пам’ятні монети з нагоди надання томосу про автокефалію Православної церкви України.
Їх відкарбував український Монетний двір.
Монети продовжують серію «Духовні скарби України».
Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.
В обіг ці пам’ятні монети будуть уведені 25 березня 2019 року.
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