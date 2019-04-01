Радіо Свобода Daily: За даними 4 екзит-полів, до другого туру виборів проходять Зеленський і Порошенко

Вибори
За даними Національного екзит-полу президента України оберуть у другому турі, оскільки жоден кандидат не набирає понад 50% голосів. Згідно з опитуванням, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%. Такі уточнені дані консорціуму соціологів за станом на 20:00, коли в Україні закрилися виборчі дільниці. Були проведені й три інші екзит-поли, але вони так само засвідчують, що виборці висловили найбільший рівень підтримки Володимиру Зеленському, Петру Порошенку та Юлії Тимошенко.
Радіо Свобода зібрало реакції кандидатів на результати чотирьох екзит-полів, що були оголошені одразу після закриття виборчих дільниць.
За даними Центральної виборчої комісії станом на 20:00 31 березня явка виборців склала 66,8%. На найвіддаленішій виборчій дільниці – на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – свої голоси віддали 34 полярники, явка там склала 100%, повідомило Міністерство освіти і науки.
Що писали українці в соцмережах щодо перебігу голосування? Та які їхні враження після волевиявлення? Радіо Свобода зібрало реакції із соціальних мереж.
Ми також підготували спеціальний живий блог з усією інформацією щодо перебігу виборів та даних екзит-полів.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що найпоширенішими порушеннями на виборчих дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці. Національна поліція України повідомила про відкриття 17 кримінальних проваджень і складення восьми адміністративних протоколів через порушення на виборах президента.
Громадянська мережа «Опора» заявила, що на Волині спостерігача від цієї організації не допустили на виборчу дільницю.
А на Чернігівщині відбулася спроба підпалу виборчої дільниці. Поліція затримала підозрюваного у спробі підпалу.
Комітет виборців України заявив про імовірне порушення закону кандидатом на посаду президента України Олегом Ляшком. Він продемонстрував у присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення, а відповідно до ст. 7 Закону «Про вибори президента України» голосування на виборах президента України є таємним.
Окрім того експерти КВУ визначили головні проблеми в день голосування, першою серед яких назвали незаконну агітацію в день виборів. Вони повідомляють, що в більшості регіонів України мали місце факти, коли офіційні спостерігачі одного із кандидатів використовували бейджі із символікою кандидата.
А про те, як голосували кандидати в президенти та інші політики, дивіться за посиланням.
Від Москви до Мілана – як виникла мода на тоталітаризм
Сто років тому – навесні 1919 року – в Європі поставали тоталітарні рухи, які у першій половині ХХ століття задавали політичну моду. На початку березня 1919 року в Москві створили Комуністичний інтернаціонал (Комінтерн) – міжнародну комуністичну організацію, яка мала на меті створення Всесвітнього союзу соціалістичних республік. А невдовзі в Мілані Беніто Муссоліні заснував Fasci di combattimento («Союз боротьби») – організацію, яка скоро перетворилася на фашистську партію. Про ці політичні сили та причини тогочасної популярності тоталітаризму Радіо Свобода поговорило з істориком Кирилом Галушком.
Графіті Софії Київської свідчать про тисячолітню давність української мови
Собор Святої Софії у Києві науковці вважають «ключем» до вивчення історії Русі-України, формування традицій української державності, мови та культури. Але чи належним чином використовують цей «ключ» науковці – працівники Національного заповідника «Софія Київська» для популяризації історії України, формування й розвитку української мови та культури? Так, у рубриці «Тест на державність» журналісти та науковці дискутували, чи використовують працівники заповідника дослідження мови, якою зроблено давні графіті, для популяризації української мови. Радіо Свобода з’ясовувала деталі.
І на завершення ще кілька коротких повідомлень:
- Американський штат Луїзіана офіційно визнав Голодомор в Україні 1932–1933 років геноцидом українського народу, повідомило посольство України в США на сторінці у Facebook.
- Поліцейські вилучили 600 кілограмів героїну на близько 50 мільйонів доларів 31 березня на Київщині, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.
- Українські каратистки Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Діана Шостак стали чемпіонками Європи у командному коміте.
Займайтеся справою, яка приносить задоволення!
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