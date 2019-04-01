Радіо Свобода Daily: За даними 4 екзит-полів, до другого туру виборів проходять Зеленський і Порошенко

Вибори

За даними Національного екзит-полу президента України оберуть у другому турі, оскільки жоден кандидат не набирає понад 50% голосів. Згідно з опитуванням, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%. Такі уточнені дані консорціуму соціологів за станом на 20:00, коли в Україні закрилися виборчі дільниці. Були проведені й три інші екзит-поли, але вони так само засвідчують, що виборці висловили найбільший рівень підтримки Володимиру Зеленському, Петру Порошенку та Юлії Тимошенко.​

Радіо Свобода зібрало реакції кандидатів на результати чотирьох екзит-полів, що були оголошені одразу після закриття виборчих дільниць.

За даними Центральної виборчої комісії станом на 20:00 31 березня явка виборців склала 66,8%. На найвіддаленішій виборчій дільниці – на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – свої голоси віддали 34 полярники, явка там склала 100%, повідомило Міністерство освіти і науки.

Що писали українці в соцмережах щодо перебігу голосування? Та які їхні враження після волевиявлення? Радіо Свобода зібрало реакції із соціальних мереж.

Ми також підготували спеціальний живий блог з усією інформацією щодо перебігу виборів та даних екзит-полів.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що найпоширенішими порушеннями на виборчих дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці. Національна поліція України повідомила про відкриття 17 кримінальних проваджень і складення восьми адміністративних протоколів через порушення на виборах президента.

Громадянська мережа «Опора» заявила, що на Волині спостерігача від цієї організації не допустили на виборчу дільницю.

А на Чернігівщині відбулася спроба підпалу виборчої дільниці. Поліція затримала підозрюваного у спробі підпалу.

Комітет виборців України заявив про імовірне порушення закону кандидатом на посаду президента України Олегом Ляшком. Він продемонстрував у присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення, а відповідно до ст. 7 Закону «Про вибори президента України» голосування на виборах президента України є таємним.

Окрім того експерти КВУ визначили головні проблеми в день голосування, першою серед яких назвали незаконну агітацію в день виборів. Вони повідомляють, що в більшості регіонів України мали місце факти, коли офіційні спостерігачі одного із кандидатів використовували бейджі із символікою кандидата.

А про те, як голосували кандидати в президенти та інші політики, дивіться за посиланням.

​Від Москви до Мілана – як виникла мода на тоталітаризм

Сто років тому – навесні 1919 року – в Європі поставали тоталітарні рухи, які у першій половині ХХ століття задавали політичну моду. На початку березня 1919 року в Москві створили Комуністичний інтернаціонал (Комінтерн) – міжнародну комуністичну організацію, яка мала на меті створення Всесвітнього союзу соціалістичних республік. А невдовзі в Мілані Беніто Муссоліні заснував Fasci di combattimento («Союз боротьби») – організацію, яка скоро перетворилася на фашистську партію. ​Про ці політичні сили та причини тогочасної популярності тоталітаризму Радіо Свобода поговорило з істориком Кирилом Галушком.

Графіті Софії Київської свідчать про тисячолітню давність української мови

Собор Святої Софії у Києві науковці вважають «ключем» до вивчення історії Русі-України, формування традицій української державності, мови та культури. Але чи належним чином використовують цей «ключ» науковці – працівники Національного заповідника «Софія Київська» для популяризації історії України, формування й розвитку української мови та культури? Так, у рубриці «Тест на державність» журналісти та науковці дискутували, чи використовують працівники заповідника дослідження мови, якою зроблено давні графіті, для популяризації української мови. Радіо Свобода з’ясовувала деталі.

І на завершення ще кілька коротких повідомлень:

Американський штат Луїзіана офіційно визнав Голодомор в Україні 1932–1933 років геноцидом українського народу, повідомило посольство України в США на сторінці у Facebook.

Поліцейські вилучили 600 кілограмів героїну на близько 50 мільйонів доларів 31 березня на Київщині, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Українські каратистки Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Діана Шостак стали чемпіонками Європи у командному коміте.

Займайтеся справою, яка приносить задоволення!

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