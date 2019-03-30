Ще один штат у США офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу – посольство

Американський штат Луїзіана офіційно визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомило посольство України в США на сторінці у Facebook.

«Вітаємо рішення штату Луїзіана та дякуємо народу США за солідарність з Україною та підтримку у відновленні історичної справедливості у пам’ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна», – йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що відповідну прокламацію підписав губернатор штату Джон Бел Едвардс. Повідомляється, що в Луїзіані також вшанують пам’ять загиблих жертв геноциду з нагоди 85-ї річниці трагедії.

На сьогодні 23 американських штати визнали Голодомор геноцидом українського народу.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.