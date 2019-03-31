У день виборів поліція вилучила героїну на 50 млн доларів – Князєв

Поліцейські вилучили 600 кілограмів героїну на близько 50 мільйонів доларів 31 березня на Київщині, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

«Ніколи ще не бачив такої кількості героїну, вилученого українською поліцією. Дорослішаємо. 100 кілограмів отрути вилучили ще вночі і 500 кілограмів кілька годин тому. Нашу столицю наркозбувачі використовували як «склад» задля подальших поставок отрути до інших країни», – цитує Князєва сторінка МВС у Facebook.

За даними Міністерства внутрішніх справ, затримали чотирьох підозрюваних. Це – громадянин Молдови, громадянин Туреччини і двоє громадян Македонії.

Раніше цього місяця у Державній фіскальній службі України повідомляли про виявлення майже 31 кілограма героїну на митному посту «Лужанка» в Закарпатській області.

Поліція 31 березня працює в посиленому режимі через чергові вибори президента, що відбуваються в країні.