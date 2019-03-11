На українській митниці затримали понад 30 кілограмів героїну – ДФС

У Державній фіскальній службі України повідомили про виявлення майже 31 кілограму героїну на митному посту «Лужанка» в Закарпатській області. Згідно з повідомленням, переміщував наркотики через митний кордон громадянин Туреччини автомобілем Renault з німецькою реєстрацією.

«Митники у взаємодії з працівниками Служби безпеки України та прикордонниками в підлозі автомобіля виявили спеціально розроблений тайник, в якому було 30 кг 750 г героїну. Переміщення через митний кордон України наркотичних засобів підпадає під ознаки статті 305 Кримінального кодексу України – контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», – йдеться в повідомленні ДФС.

За даними фіскальної служби, за контрабанду такого характеру передбачене позбавлення волі терміном до 12 років.