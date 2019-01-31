Супрун прокоментувала можливість використання в Україні канабісу в медичних цілях

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун відреагувала на появу петиції до Верховної Ради з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

«Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, нормальна світова практика. Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах. В Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб», – написала вона у Facebook.

За словами чиновниці, медичний різновидконопель містить більше канабідіолу, ніж тетрагідроканабінолу, тому має менше психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. Втім, за словами Супрун, медичний канабіс також зумовлює побічні ефекти: запаморочення, байдужість, порушення пам’яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби, тому лікар може його призначати тільки за необхідності.

«Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині», – зазначила очільниця МОЗ.

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Петицію щодо канабісу у науці та медицині оприлюднили на сайті українського парламенту 30 січня. Зараз під документом зібрали понад 1,7 тисяч підписів. Вони вимагають врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.