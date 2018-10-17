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17 Жовтень 2018, Київ 12:54
Новини | Міжнародні

У Канаді легалізували маріхуану

Допустимий вік для придбання марихуани у Канаді становить 18 або 19 років залежно від провінції

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З 17 жовтня у Канаді офіційно легалізовано марихуану.

Раніше канабіс канадці могли придбати лише в медичних цілях за приписом лікаря.

Відповідно до рішення парламенту країни, яке було прийняте в червні цього року, провінції та території країни самі встановлюватимуть умови продажу та купівлі канабісу.

Залежно від провінції придбати маріхуану зможуть канадці не молодші 18-19 років. Жителям також дозволено вирощувати її вдома, однак кількість рослин регламентується.

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Канада стала найбільшою розвиненою країною, яка легалізує використання марихуани по всій країні.

У США дев’ять штатів та округ Колумбія легалізували марихуану.

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