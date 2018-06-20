Марихуана в Канаді стане легальною в жовтні – Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що використання марихуани буде легалізовано по всій країні починаючи з 17 жовтня.

Коментар Трюдо прозвучав на національному телебаченні 20 червня після того, як Сенат ухвалив законопроект про легалізацію марихуани. Його підтримали 52 члени парламенту, 29 були проти.

Федеральний уряд заявив, що влада провінцій і територій потребуватимуть від восьми до 12 тижнів після проходження Сенату та королівської санкції для підготовки до роздрібних продажів.

«Нашим дітям було надто легко отримати марихуану, а злочинці – отримувати прибуток. Сьогодні ми змінюємо це. Наш план легалізації та регулювання марихуани щойно пройшов Сенат», – написав Трюдо у Twitter.

Канада стане найбільшою розвиненою країною, яка легалізує використання марихуани по всій країні.

У США дев’ять штатів та округ Колумбія легалізували марихуану.

Допустимий вік в Канаді для використання марихуани буде 18 або 19 років залежно від провінції.