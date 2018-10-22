Марихуана: наркотик чи ліки?

Вона допомагає при анорексії, лікуванню раку та епілепсії. Мова про марихуану, яка в Україні суворо заборонена як наркотик, а на Заході все більше країн її легалізують та активно використовують рослину в лікувальних цілях. За даними деяких вітчизняних науковців та лікарів, понад 2 мільйони українців потребують лікування препаратами на основі канабісу. Однак не можуть ані лікуватись, ані привезти з-за кордону через повну заборону.

Минулого тижня в Канаді вступив у дію закон, який дозволяє зберігання та вживання марихуани в особистих цілях. Жителям країни дозволили вирощувати до чотирьох кущів конопель і мати при собі не більше від 30 грамів канабіноїдів. Через рік у продаж мають запустити харчові продукти на основі конопель. Ліками ж на основі канабісу в Канаді можна придбати та лікуватись вже кілька років.

Що в Україні?

Пацієнтів, яким необхідне подібне лікування в Україні, – чимало. За інформацією кандидата біологічних наук Дмитра Ісаєва, це число може досягати кількох мільйонів.

Десь це можуть бути основні ліки, для кого це можуть бути ліки, які просто допомагають

«Десь це можуть бути основні ліки, для кого це можуть бути ліки, які просто допомагають. Загалом це число може бути до 2 мільйонів в Україні. Скажімо, що достеменно відомо – канабіноїди допомагають при хіміотерапії при раку. Вони допомагають при багатьох видах епілепсії, вони допомагають при анорексії – це як основні ліки. Є багато доказів, що це допомагає від багатьох імунних захворювань», – повідомив Радіо Свобода український експерт у нейрофізіології.

Шестирічна Дарина Ткаченко одна з тих, кому подібне лікування могло би неабияк допомогти. Її діагноз – синдром Леннокса-Гасто, фармакорезистентна форма епілепсії, яка не піддається медикаментозному лікуванню. Самотужки Даринка не може ходити, їсти та навіть розмовляти.

«Вона прокидається з криками – їй боляче. Вона кричить, її зводять судоми, зводять ручки, ніжки. Важко, що вона сама не ходить, що вона сама не сидить, що вона сама не їсть. Але найважче, що немає з нею діалогу. Що вона не розуміє слів, то, що я їй кажу. І вона не може пояснити, що її турбує», – розповідає мама Дарини Ольга Ткаченко.

Мама Дарини розповідає, що лікарі прописали їй типові для цього діагнозу ліки «Депакін» та «Левіцитан», які хоч якось можуть полегшити болісні судоми. Однак вони, за словами мами, гальмують розумовий розвиток. Не так давно Ольга прочитала в інтернеті, що існує альтернативне лікування – препарат, який влітку цього року був офіційно схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками США.

«Ми прочитали інформацію в інтернеті, що виявляється якраз ось при таких діагнозах, як у моєї доньки, саме вказано лікування медичним канабісом. Є вже дослідження, є вже реальні випадки. Брали групи більше ніж 100 дітей, яким давали цей медичний канабіс. Дуже багатьом допомогло, на 95 відсотків зняли напади. Якщо в тиждень було 300, то в підсумку через півроку результат – один напад на місяць», – сказала Радіо Свобода Ольга Ткаченко.

Однак, навіть запитати у лікарів про цей препарат Ольга не ризикує. Адже усі похідні канабісу, окрім трьох грамів марихуани, що їх імпортують із Марокко спеціально для тренувань службових собак Прикордонної служби, – заборонені. Єдиний вихід їхати лікуватись за кордон. «Нам можна поїхати туди. Якщо тамтешній лікар нам дасть рецепт, там в аптеці ми зможемо купити і тільки там лікуватися. Але сюди в Україну привезти – у мене є сумніви», – каже Ткаченко.

Що у Чехії?

Ліки на основі канабісу в Чехії вдалося легалізувати не так давно – 2013 року. Відповідний закон виник як реакція на петицію 2011 року, ініційовану пацієнтами, які потребували цих препаратів. Відтоді тут з’явились навіть спеціальні аптеки, де можна придбати не тільки ліки, але й заспокійливі сиропи, мило, крем для шкіри, каву і навіть вино на основі канабісу.

«Ми були лідерами у так званій декриміналізації. Але сьогодні вже весь ЄС рухається цим напрямком. Канабіс – який легально у правильних умовах вирощений і зібраний, переданий через контролюючий орган до лікарні чи аптеки або виданий за рецептом – вважається такими ж ліками, як і будь-які інші», – повідомив Радіо Свобода Їндржіх Воборжил, координатор національного антинаркотичного департаменту уряду Чехії.

Законом, де-юре, марихуана в Чехії заборонена. Але у медичних цілях закон дозволяє вирощувати не більше від трьох рослин. При собі, де-факто, можна мати до 10 грамів марихуани. Якщо більше – можуть покарати штрафом у 15 тисяч крон, а це, приблизно, 18 тисяч гривень. У державному інституті з контролю лікарських речовин наводять сухі цифри – ліки на основі канабісу в Чехії отримують близько 26 пацієнтів щомісяця. Але діють суворі обмеження.

Ліки на основі коноплі виписуються виключно за електронним рецептом

«Ліки на основі коноплі виписуються виключно на електронний рецепт. Такі рецепти неможливо сфальсифікувати. Є реєстр ліків, який слідкує за виданою кількістю коноплі окремим пацієнтам. Місячний ліміт – 180 грамів коноплі для одного пацієнта. Є доступ поліції до такого реєстру. На основі запиту вона має право дізнатися про окремого пацієнта, чи дійсно він є офіційним користувачем коноплі», – заявила Марцела Шкрабалова, завідувач відділу з контролю ліків.

В інституті також повідомили – шлях Чехії в легалізації ліків на основі канабісу не був легким. Але країна підключилася до європейських стандартів і перейняла європейський досвід. Доступність канабісу для лікувальних цілей забезпечується двома шляхами:

Перший – це імпортований канабіс. Дозвіл на ввезення реалізує міністерство охорони здоров’я країни. Також ціна не є регульованою, і відштовхується від вартості, яку встановлює продавець.

Другий – канабіс вирощений у Чехії. Він контролюється Державним органом з контролю ліків. Згідно закону проводиться тендер для постачальника. Потім йому видається відповідний дозвіл для вирощування. Далі організовується дистрибуція цього канабісу, встановлення ціни та організація постачання до аптек.

Не дивлячись на те, що у Чехії закон не такий суворий, щороку у Празі на марш за повну легалізацію марихуани збираються тисячі людей. Але, окрім поціновувачів просто розслабитись, на марш приходять й ті, хто виступає за послаблення обмежень щодо лікувального канабісу.

«Страхові компанії мають оплачувати ліки з канабісу, тому що моя донька хворіє вже 12 років. Синтетичні ліки їй не допомагають. Увесь цей час ми для неї вирощуємо коноплю, аби вона взагалі могла жити. Якби не конопля, її б вже не було. Моя власна держава мене тисне до того, щоб я вирощував коноплю для своєї доньки нелегально. Я висадив цього років ще 10 рослин – і я з гордістю порушую закони цієї країни», – розповів Радіо Свобода учасник щорічного маршу за повну легалізацію марихуани Зденек Пайзлік.

Я не бачив жодної людини, яка би сказала – ні, ми проти медичного використання канабіноїдів

В Україні про можливу легалізацію ліків на основі конопель лише говорять. А через повну заборону науковці навіть не можуть досліджувати медичний ефект рослини.

«Ми звертались, Академія наук зверталася, інститут звертався і до уряду і до депутатів, писали в МОЗ – і всі згодні. Але нічого не рухається. Я не бачив жодної людини, яка би сказала – ні, ми проти медичного використання канабіноїдів. Але оці папірці нікуди не йдуть», – наголосив у розмові з Радіо Свобода кандидат біологічних наук Дмитро Ісаєв.

Ольга Ткаченко, мама 6-річної Дарини, яка хвора на епілепсію, намагатиметься достукатись до чиновників. Вона планує написати офіційне звернення до МОЗ, аби там дозволили ввезти препарат в Україну та провести донці курс лікування.