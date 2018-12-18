Героїнова терапія і працевлаштування. Як Норвегія поліпшує життя наркозалежних

У середньому на рік, від передозування, у Норвегії фіксують 80 смертей на один мільйон населення. Таким чином, серед європейських країн, за кількістю смертей від наркотиків, Норвегія у трійці лідерів, після Швеції та Естонії. Щоб змінити ситуацію, уряд країни іде на радикальні кроки. Наприклад, торік у Норвегії скасували кримінальну відповідальність за вживання та збереження наркотиків. У 2020 році країна має намір впровадити героїнову терапію. Крім того, уряд держави фінансово підтримує тих підприємців, які створюють робочі місця для наркозалежних.

На робочому автомобілі Рюне Мірвол об'їздить околиці норвезького острова Малмоя. Це елітний житловий район неподалік столиці Осло. Завдання Рюне полягає в тому, щоб забрати та вивести сміття з дворів житлових будинків.

Рюне – наркозалежний і зараз проходить замінну терапію. Він столяр за освітою, але основну роботу втратив ще 20 років тому, коли призвичаївся до наркотиків.

«Я жив на вулиці. Нічого не робив. Моя родина живе у постійному страхові, бо я міг померти будь-якої миті. Я втратив дуже багато часу, перш ніж почав терапію», – розповідає Рюне.

Кров Рюне регулярно перевіряють. Якщо знайдуть сліди від наркотиків, заберуть водійське посвідчення і виженуть з роботи. Це стимул, каже Рюне.

Його напарниця, Мішайла Корнаус, також на терапії. Пять років поспіль вона не могла отримати навіть найменш оплачувану роботу. Ринок праці Норвегії переповнений резюме. В таких умовах шанси людей, які мали проблеми з наркотиками, дорівнюють нулю. Зараз вона допомагає Рюне вивозити та сортувати сміття.

​Крім Рюне та Мішайли на підприємстві з вивозу сміття працює близько двадцяти людей. Всі вони у минулому мали проблеми з наркотиками. Засновник підприємства Кріс Клемметволд знаходить працівників у медичних закладах, де ті проходять реабілітацію і кличе їх працювати.

В університеті Кріс вивчав соціальне підприємництво і в рамках навчання мав придумати бізнес-проект, який би приніс користь суспільству.

За законом норвежці зобов'язані сортувати і здавати сміття на переробку. Час та бажання мають не всі. Саме для таких і пропонує свої послуги компанія Кріса.

«Наша місія – довести суспільству, що колишні наркозалежні можуть працювати. Але ми одразу їх попереджаємо, що це робота, а не щось тимчасове. Ти отримуєш зарплату, ти платиш податки, ти робиш свою роботу і ми зобов'язуємось тобі платити. Ми маємо декілька неуспішних історій, коли ми усвідомлювали, що працівник не готовий до роботи, бо він брався за старе і повертався до наркотиків», – каже Кріс.

Гроші для розвитку власної справи перші три роки Кріс отримував від уряду. За цей час він уклав понад тисячу угод на вивіз сміття. Бізнес став прибутковим і з наступного року на соціалізацію наркозалежних Кріс більше не витрачатиме бюджетних грошей.

За минулий рік від наркотиків у Норвегії померло 266 людей. Для п'ятимільйонної країни – це багато. За даними європейського центру спостереження за наркотиками та наркотичною залежністю, на кожен мільйон населення припадає 80 смертей. Гірше лише в Естонії (132 смертей на один мільйон населення) та у Швеції (88 смертей на один мільйон населення.

Декриміналізація наркотиків

Торік Норвегія стала першою скандинавською країною, яка декриміналізувала наркотики. Наразі, тих, у кого виявляють наркотичні речовини, не арештовують, а відправляють на примусове лікування. Очікується, що новий закон сприятиме зменшенню смертей від передозування, оскільки відтепер, в разі критичної ситуації, наркозалежні, не боятимуться кримінального переслідування і, можливо, частіше самі звертатимуться за допомогою.

Героїнова терапія

Із 2020 року Норвегія має намір також впровадити героїнову терапію. Люди, які мають дуже сильну залежність від наркотиків, отримуватимуть героїн за рецептом лікарів – безкоштовно. Програмою зможуть скористатися близько чотирьохсот наркозалежних. Фактично, перед ними норвезька медицина визнала себе безсильною. Цим людям вже не можна допомогти, але можна покращити якість їхнього життя, каже старший радник норвезького управління з питань охорони здоров'я та соціальних питань, Мартін Бліндхайм

«Це ті люди, які проходили замінну терапію метадолом чи апоморфіном і для яких така терапія не стала успішною. Через це вони залишили лікування. Такі наркозалежні отримуватимуть героїн у вигляді ін'єкцій чи у вигляді цигарок, або у вигляді таблеток. Мета героїнової терапії полягає в тому, щоб, покращити соціальну адаптацію наркозалежних, зменшити кількість смертей через передозування та кількість злочинів, через наркотики», – пояснює Мартін Бліндхайм

Така ініціатива уряду Норвегії стане у десятки мільйонів доларів щорічно. Програма героїнової терапії вже працює у Швейцарії, Нідерландах та Данії.