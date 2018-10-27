У Дніпрі вперше відбувся «конопляний марш»

27 жовтня на Європейській площі міста Дніпра вперше відбувся «конопляний марш». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, участь у ньому брала участь переважно молодь, загалом учасників було кілька десятків.

У руках вони тримали плакати з написами «Конопляний марш свободи», «У Європі – легалайз. Україна – Європа?», «4.20. Легалайз. Учасники скандували: «Марихуана – не наркотик».

Марш обмежився ходою по Європейській площі, яку патрулювала поліція, в проведення заходу не втручалась.

«Ми хочемо, щоб медичні коноплі були легалізовані для рекреаційного споживання, для медичного застосування і для наукових досліджень. Щодо рекреаційного вживання, ми вважаємо, що варто вивести з-під кримінального та адміністративного переслідування зберігання і продаж близько 5 грамів медичних конопель на людину. Сьогодні в Україні вся торгівля коноплями підпільна. Сьогодні від 500 до 1 тисячі людей на рік арештовують за володіння коноплями, бо є адміністративна відповідальність за це. Ми хочемо, щоб це було скасовано. Ми також хочемо домогтись єдиного підходу до психоактивних речовин, якими є і медичні коноплі, й алкоголь, тобто на продаж алкоголю також мають бути кількісні обмеження», – заявив організатор заходу Костянтин Баранкін.

За словами організаторів, вони відправлять петицію зі своїми вимогами до Верховної Ради та Міністерства охорони здоров’я України.

Водночас організаційна група «Маршу свободи за реформи у державній політиці щодо наркотиків», яка цього ж дня, 27 жовтня, проводила мітинг у Києві, напередодні заявила, що не має жодного стосунку до організації вуличної акції в Дніпрі.

«Використовуючи ідентичну назву, схожу символіку заходу та фотоілюстрації «Маршу свободи» різних років, ці громадяни озвучують вимоги, ніяк не дотичні до вимог «Маршу свободи» під Кабміном. Активісти переконані, що метою такої маніпуляції є зміщення акцентів щодо мети кампанії та розмивання вимог «Маршу свободи» в інформаційному полі», – йдеться у заяві.

27 жовтня у Києві під будівлею Кабінету міністрів України відбувся черговий «Конопляний Марш свободи». За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, на акцію прийшло близько сотні учасників.​ Мітингувальники вимагали від уряду затвердження річного плану реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.​

Як повідомила речниця маршу в Києві Тетяна Кузьменко, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме – наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів, а також декриміналізація малозначних правопорушень на кшталт зберігання без мети збуту невеликих кількостей канабісу.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, під час акції кілька невідомих, які приховували свої обличчя, спробували відібрати і порвати кілька плакатів мітингувальників. Невідомі не представилися, але заявили, що вони «за здоровий спосіб життя».

Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року уряд схвалив у серпні 2013 року.