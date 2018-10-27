У Києві мітингували з вимогою до уряду реалізувати Стратегію щодо наркотиків

У Києві під Кабінетом міністрів у суботу тривав черговий «Конопляний Марш свободи». За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, на акцію прийшло близько сотні учасників.

Мітингувальники вимагають від уряду затвердження річного плану реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.

Як повідомила речниця маршу Тетяна Кузьменко, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме – наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів, а також декриміналізація малозначних правопорушень на кшталт зберігання без мети збуту невеликих кількостей канабісу.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, під час акції кілька невідомих, які приховували свої обличчя, спробували відібрати і порвати кілька плакатів мітингувальників. Невідомі не представилися, але заявили, що вони «за здоровий спосіб життя».

Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року уряд схвалив у серпні 2013 року.