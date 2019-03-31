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31 Березень 2019, Київ 19:30
Новини | Політика

ЦВК про вибори: «не відчуваємо жодного тиску»

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента

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Центральна виборча комісія України «не відчуває жодного тиску» у день виборів президента України, повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

«Наразі не відчуваємо жодного тиску, працюємо в штатному режимі», – сказала Бернацька.

Таким чином вона відповіла на питання про групу людей спортивної зовнішності біля будівлі ЦВК.

«Зараз жодних загроз ми не відчуваємо, безпечно пересуваємося, заходимо і виходимо з будівлі. Сподіваємося, така ситуація буде тривати і надалі», – зазначила Бернацька.

Дільниці закриваються о 20:00
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В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.

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