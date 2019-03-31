Поліція перевіряє інформацію про замінування авто біля виборчої дільниці в Краматорську

Поліція Донеччини перевіряє інформацію про замінування автомобіля неподалік від виборчої дільниці в Краматорську, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Радіо Донбас Реалії.

«У поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінований автомобіль на литовських номерах», – зазначає кореспондент.

За даними поліції, машину обстежують, вона перебуває за 300 метрів від дільниці.

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«Периметр оточено, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. Правоохоронці обстежують авто та прилеглу територію. Власник автомобіля й обставини події встановлюються», – повідомляють в поліції Донеччини.

Поліція 31 березня працює в посиленому режимі через чергові вибори президента, що відбуваються в країні.