Зеленський після екзит-полів: все одно, з ким бути в другому турі

Кандидат у президенти України, актор Володимир Зеленський, який, за попередніми даними екзит-полів, набирає найбільше голосів виборців у першому турі виборів, заявляє, що йому все одно, хто з кандидатів вийде з ним у другий тур.

«Мені все одно з ким бути у другому турі, слава Богу, це не я вирішую, а народ України», – сказав Зеленський 31 березня після оприлюднення даних екзит-полів.

«Почуваю себе нормально, є невелике хвилювання, я ж людина. Поруч зі мною, моя дружина, мої друзі... Це просто дуже велика відповідальність. Я розумію, що це таке, ця відповідальність», – сказав Зеленський у коментарі кореспондентові Радіо Свобода.

Як свідчать дані національного екзит-полу, наведені станом на 18:00, найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня отримує актор Володимир Зеленський – 30,4%.

Друге місце, згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, посідає чинний президент Петро Порошенко з 17,8% голосів виборців.

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Третє місце, згідно з екзит-полами, посідає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зі 14,2% голосів.

На четвертому місці – кандидат «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко – 9,8% голосів виборців, на п’ятому – кандидат у президенти від партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 7,1% голосів.

Оскільки ніхто з кандидатів не зміг набрати більше ніж 50% голосів, 21 квітня має відбутися другий тур виборів.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати до 10 квітня.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, явка виборців станом на 15:00 становила 45,11%.