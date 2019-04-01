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01 Квітень 2019, Київ 12:11
Новини | Суспільство

Результати голосування в ООС свідчать про відсутність тиску на військових – ЦВК

Учасниця бойових дій на виборчій дільниці біля Станиці Луганської, 31 березня 2019 року

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Судячи з результатів голосування в зоні розмежування, припущення щодо тиску на військовослужбовців безпідставні – таку заяву зробив на прес-конференції заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

«Усі дільниці, розташовані в зоні розмежування, і спеціальні дільниці, організовані для військовослужбовців об’єднаних сил, уже проголосували, підрахунок голосів здійснено, й у більшості випадків результати передано. Нічого екстраординарного на цих дільницях немає», – повідомив Радченко.

Він додав, що результати голосування співставні з тими, які надає ЦВК по всій країні.

«Є два абсолютних лідери – так само, як і по всій Україні, тому всі розповіді про адмінресурс, можливий тиск на військовослужбовців, безпідставні», – сказав представник комісії.

Голос з передової. Як голосує армія - фоторепортаж Радіо Свобода
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Голос з передової. Як голосує армія - фоторепортаж Радіо Свобода

31 березня українські військові обирають головнокомандувача на польовій виборчій дільниці поблизу передових позицій ЗСУ у Станиці Луганській

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що для голосування на виборах президента в зоні Операції об’єднаних сил створили 79 виборчих дільниць.

31 березня 2019 року в Україні та на закордонних виборчих дільницях пройшли вибори президента. Наразі триває підрахунок голосів. Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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