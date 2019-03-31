Голос з передової. Як голосує армія - фоторепортаж Радіо Свобода

Українські військові обирають головнокомандувача на польовій виборчій дільниці поблизу передових позицій ЗСУ у Станиці Луганській. Військових привозять до дільниці невеликими групами, аби не зменшувати боєздатність передових позицій. Як передають кореспонденти Радіо Свобода, голосування відбувається з дотриманням усіх процедур, але чітко по-армійськи. Дільницю, крім військових, охороняє також воєнізований наряд поліції. Більше про вибори президента 2019 і кандидатів читайте в нашому живому блозі або дивіться в спецефірі.
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