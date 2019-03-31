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31 Березень 2019, Київ 15:01
Фотогалереї

Голос з передової. Як голосує армія - фоторепортаж Радіо Свобода

Українські військові обирають головнокомандувача на польовій виборчій дільниці поблизу передових позицій ЗСУ у Станиці Луганській. Військових привозять до дільниці невеликими групами, аби не зменшувати боєздатність передових позицій. Як передають кореспонденти Радіо Свобода, голосування відбувається з дотриманням усіх процедур, але чітко по-армійськи. Дільницю, крім військових, охороняє також воєнізований наряд поліції. Більше про вибори президента 2019 і кандидатів читайте в нашому живому блозі або дивіться в спецефірі.
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Андрій Дубчак

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, ФІОТ КПІ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Останнім часом багато фотографую: https://www.instagram.com/andriy.dubchak

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Анастасія Магазова

Українська журналістка, яка співпрацює з Радіо Свобода в рамках стипендіальної програми Regional Reporting Fellowship

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