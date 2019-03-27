Вибори на лінії фронту. Нотатки інтерактивної поїздки репортерів Радіо Свобода. Долучайся, запитуй!

Журналісти Радіо Свобода Андрій Дубчак та Анастасія Магазова вирушили на Донбас аби в режимі онлайн розповісти вам про #вибори2019 вздовж лінії конфлікту. Головна наша мета – відвідати віддалені населені пункти на лінії розмежування на Луганщині. Зокрема ті, які в останнє обирали президента країни 9 (!!) років тому. Хочемо розказати, що думають, що говорять, чи активно беруть участь у голосуванні місцеві жителі, чи йдуть люди з непідконтрольних територій голосувати? Пишіть у коментарях та напряму у соцмережах кореспондентам, що б ще цікаво було дізнатися. А також позначайте чи радьте тих у цій місцевості, чиї історії варто розказати якомога більшій кількості людей! дізнатися. Радьте нам, що показати показати. Якщо потрібна допомога у висвітленні проблем - пишіть.