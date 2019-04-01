Вибори поруч із війною. Як голосували у Станиці Луганській

1 Станиця Луганська розташована за 15 кілометрів від окупованого російськими гібридними силами Луганська. У 2014–2016 роках тут відбувалися запеклі бої. Не тихо тут і зараз. Відстань між позиціями сторін від сотень метрів до кількох кілометрів. Однак, попри це, вибори президента України тут таки відбулися. На фото – вхід до виборчої дільниці у центрі містечка