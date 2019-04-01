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01 Квітень 2019, Київ 10:42
Новини | Політика

Вибори поруч із війною. Як голосували у Станиці Луганській

Вибори президента у Станиці Луганській відбулися. Відбулися вперше за 9 років. До вашої уваги фоторепортаж про те, як це відбувалося.
Станиця Луганська розташована за 15 кілометрів від окупованого російськими гібридними силами Луганська. У 2014&ndash;2016 роках тут відбувалися запеклі бої. Не тихо тут і зараз. Відстань між позиціями сторін від сотень метрів до кількох кілометрів. Однак, попри це, вибори президента України тут таки відбулися. На фото &ndash; вхід до виборчої дільниці у центрі містечка
1 Станиця Луганська розташована за 15 кілометрів від окупованого російськими гібридними силами Луганська. У 2014–2016 роках тут відбувалися запеклі бої. Не тихо тут і зараз. Відстань між позиціями сторін від сотень метрів до кількох кілометрів. Однак, попри це, вибори президента України тут таки відбулися. На фото – вхід до виборчої дільниці у центрі містечка
Останнім часом у Станично-Луганський район почали повертатися люди, серед них чимало дітей. Але основна проблема, яка заважає поверненню &ndash; нестабільна ситуація та відсутність роботи
2 Останнім часом у Станично-Луганський район почали повертатися люди, серед них чимало дітей. Але основна проблема, яка заважає поверненню – нестабільна ситуація та відсутність роботи
Унаслідок війни велика кількість людей із цих територій виїхала. Переважна більшість зараз &ndash; це люди літнього віку. Вони охоче брали участь у голосуванні
3 Унаслідок війни велика кількість людей із цих територій виїхала. Переважна більшість зараз – це люди літнього віку. Вони охоче брали участь у голосуванні
Попри очікування, явка на дільницях у Станиці Луганській була відносно невелика. У середньому близько 20-30% від кількості виборців за списками
4 Попри очікування, явка на дільницях у Станиці Луганській була відносно невелика. У середньому близько 20-30% від кількості виборців за списками
Люди скаржилися на занадто довгий бюлетень, особливо літні люди зі слабим зором
5 Люди скаржилися на занадто довгий бюлетень, особливо літні люди зі слабим зором
КПВВ &laquo;Станиця Луганська&raquo; у день виборів працював у штатному режимі. Хоча людей із непідконтрольної території&nbsp;йшло менше, ніж зазвичай
6 КПВВ «Станиця Луганська» у день виборів працював у штатному режимі. Хоча людей із непідконтрольної території йшло менше, ніж зазвичай
Усі дільниці міста у день виборів охоронялися воєнізованими загонами поліції
7 Усі дільниці міста у день виборів охоронялися воєнізованими загонами поліції
Українські військові обирали головнокомандувача на польовій виборчій дільниці поблизу передових позицій ЗСУ в Станиці Луганській.&nbsp;Військових привозили до дільниці невеликими групами, аби не зменшувати боєздатність передових позицій
8 Українські військові обирали головнокомандувача на польовій виборчій дільниці поблизу передових позицій ЗСУ в Станиці Луганській. Військових привозили до дільниці невеликими групами, аби не зменшувати боєздатність передових позицій
Кореспонденти Радіо Свобода зазначають, що голосування відбувалося з дотриманням усіх процедур
9 Кореспонденти Радіо Свобода зазначають, що голосування відбувалося з дотриманням усіх процедур
Військові говорили про важливість участі в голосуванні в країні, де йде війна
10 Військові говорили про важливість участі в голосуванні в країні, де йде війна
Виборчі дільниці були розташовані в основному у школах, клубах, залізничних вокзалах. На фото &ndash; дільниця у школі мікрорайону Кіндрашівка
11 Виборчі дільниці були розташовані в основному у школах, клубах, залізничних вокзалах. На фото – дільниця у школі мікрорайону Кіндрашівка
Виборча дільниця на станції Вільхова, яка до війни була транспортним вузлом. Зараз на одній з вулиць цього села живуть лише у трьох із майже сотні будинків. Люди втекли від війни і не повернулися
12 Виборча дільниця на станції Вільхова, яка до війни була транспортним вузлом. Зараз на одній з вулиць цього села живуть лише у трьох із майже сотні будинків. Люди втекли від війни і не повернулися
На виборчій дільниці у віддаленому селищі Вільхова у Станично-Луганському районі. Звідси до кордону з Росією лише 11 кілометрів
13 На виборчій дільниці у віддаленому селищі Вільхова у Станично-Луганському районі. Звідси до кордону з Росією лише 11 кілометрів
Не зовсім &laquo;традиційна&raquo; агітація, яку не прибрали у день голосування.&nbsp;Селище Верхня Вільхова
14 Не зовсім «традиційна» агітація, яку не прибрали у день голосування. Селище Верхня Вільхова
Дільниця, на якій кореспонденти Радіо Свобода спостерігали за підрахунком голосів, розташована у центрі Станиці Луганської. Голова цієї дільниці відзначив низьку явку. Зареєстровано було 1365 виборців, однак проголосувало лише 374 людини
15 Дільниця, на якій кореспонденти Радіо Свобода спостерігали за підрахунком голосів, розташована у центрі Станиці Луганської. Голова цієї дільниці відзначив низьку явку. Зареєстровано було 1365 виборців, однак проголосувало лише 374 людини
Через низьку явку підрахунок голосів тривав лише годину. Найбільшу кількість голосів люди віддали за опозиційного кандидата Юрія Бойка, на другому місці, з утричі меншою кількістю голосів &ndash; діючий президент України Петро Порошенко. Інші кандидати набрали небагато
16 Через низьку явку підрахунок голосів тривав лише годину. Найбільшу кількість голосів люди віддали за опозиційного кандидата Юрія Бойка, на другому місці, з утричі меншою кількістю голосів – діючий президент України Петро Порошенко. Інші кандидати набрали небагато
Білборд &laquo;Думай&raquo;. Він залишався і в день голосування
17 Білборд «Думай». Він залишався і в день голосування
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Андрій Дубчак

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, ФІОТ КПІ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Останнім часом багато фотографую: https://www.instagram.com/andriy.dubchak

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Анастасія Магазова

Українська журналістка, яка співпрацює з Радіо Свобода в рамках стипендіальної програми Regional Reporting Fellowship

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