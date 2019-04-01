Минулої доби втрат серед українських військових не було – штаб

Упродовж минулої доби, 31 березня, бойовики один раз обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції українських військових у районі населеного пункту Лебединське. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Втрат серед бійців ЗСУ немає.

«Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.