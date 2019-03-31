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31 Березень 2019, Київ 21:02
Новини | Події

Бойовики обстріляли позиції українських військових у день виборів, втрат немає – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 31 березня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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На Донбасі протягом дня 31 березня бойовики обстріляли позиції українських військових із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, станом на 18:00 були обстріляні позиції підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Лебединське.

У штабі ООС повідомили, що українські військові відповідали на обстріли.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

За даними ЦВК, явка виборців станом на 15:00 становила 45,11%.

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