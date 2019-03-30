Протягом доби одного українського військового поранено на Донбасі – штаб

Від початку поточної доби, 30 березня, бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не публікували звітів про бойові дії протягом дня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.