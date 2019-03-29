Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі Лебединського та околиць Ясинуватої, в угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 березня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.