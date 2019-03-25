Для чого Росія стягує до українських кордонів зброю, що здатна нести ядерний боєзаряд?

Росія може використовувати ядерну зброю. Про це заявив верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапарротті. На думку високопоставленого американського генерала, російські військові всерйоз вивчають можливість нанесення ядерного удару в конфлікті проти слабших сусідніх країн. Наскільки реальна така загроза для України і які ядерні сили вже зосередила Росія поблизу українських кордонів і на окупованих територіях – розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Росія, Краснодарський край, полігон Молькіно. Навесні 2017 року журналісти телеканалу «Россия» зняли черговий матеріал про навчання у Південному військовому окрузі. У мережі можна знайти десятки подібних репортажів кремлівських медіа.

А ось на початку 2019 року про Молькіно заговорили вже за океаном. Американський телеканал Fox News опублікував супутникові знімки полігону з розміщеними там ракетними комплексами «Іскандер». На зображеннях можна побачити ангари, самі пускові установки та іншу техніку, необхідну для запуску ракет.

Комплекс «Іскандер» може нести як звичайний, так і ядерний боєзаряд. Максимальна дальність польоту – 500 кілометрів. Таким чином в радіус дії ракет можуть потрапляти значні території на сході і півдні України.

За даними української військової розвідки, зараз мова йде про 12 пускових установок, але їх кількість незабаром може збільшитися.

«Здійснюються заходи щодо формування ще однієї ракетної бригади на території Південного військового округу, яка буде оснащена «Іскандерами» і новими крилатими ракетами 9М729, які мають більший радіус дії і теж можуть оснащуватись ядерною частиною», – стверджує спікер головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

У березні російські «Іскандери» обговорюють вже і в американському військовому командуванні. Генерал Кертіс Скапарротті повідомив – російські військові допускають застосування нестратегічної ядерної зброї для швидких перемог в конфлікті з сусідніми країнами.

«Думаю, це частина їхньої воєнної доктрини і якщо хочете, їхні манери ведення війни. Я б сказав, що це ескалація з метою домінування – ось як Росія дивиться на це. І якщо ви подивитеся на модернізацію їхніх збройних систем, то помітите, як вони можуть використовуватися саме для цих цілей при певній ескалації», – зауважує верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапарротті.

Це ескалація з метою домінування

Але чи варто побоюватися Україні? Звідки можливий удар? І яку зброю несе загрозу в першу чергу? Українські експерти вказують на окуповані території.

«Крим (який Росія окупувала у 2014 році – ред.) зараз перетворений фактично на непотоплюваний авіаносець, насичений ракетною і авіаційною зброєю і морськими силами, який контролює Чорне море, протоки Босфор і Дарданели і виходи до Середземного моря. Тобто Крим – якраз і є основна ракетна і авіаційна база, з якої будуть наноситися удари по всій території України», – припускає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

Зброя, здатна нанести ядерний удар – ​в Криму?

У липні 2017 року з порту окупованого Севастополя виходить один з новітніх фрегатів Чорноморського флоту Російської Федерації «Адмірал Ессен».

Той же корабель через два місяці опинився в акваторії Середземного моря. Як стверджують в російському Міністерстві оборони, на відео зафіксований момент нанесення ракетних ударів по об’єктах угруповання «Ісламська держава» на території Сирії.

Всього з російських кораблів і підводних човнів по території Сирії випустили десятки ракет. Для цих цілей активно використовували військову техніку Чорноморського флоту, частина з якої базується саме на анексованому півострові і оснащена комплексами, які, в тому числі, можуть нести ядерний бойовий заряд.

Зокрема, крилаті ракети «Калібр», якими озброєні кораблі і підводні човни в окупованому Криму, за заявами Міноборони Росії, здатні вражати цілі в радіусі двох тисяч кілометрів. Таким чином під удар може потрапити не тільки вся територія України, а й країни Балтії, а також східна та центральна Європа.

Під час сирійської операції російськими військовими активно використовувалася авіація. Один із прикладів – бомбардувальник Су-24. Вони також можуть бути носіями ядерної зброї і також зараз знаходяться на півострові.

Всього, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, в окупованому Криму наразі розміщені 5 кораблів, 6 підводних човнів і 12 бомбардувальників, які здатні нести ракети з ядерним боєзарядом.

Які наслідки застосування ядерної зброї?

Але техніка – це не єдиний фактор, який вказує на підготовку Росії до можливого використання зброї масового ураження, каже Скібіцький.

Ми вже фіксували проведення навчань, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території Росії

«В цьому році ми вже фіксували проведення навчань, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території Російської Федерації на територію окупованого Криму. Це питання 12-го Головного управління Міноборони РФ, яке спільно з іншими підрозділами кримського угруповання відпрацювало всі процедурні питання з переміщення боєприпасів та підготовки їх до бойового застосування», – зауважує спікер ГРУ Міноборони України Вадим Скібіцький.

Якщо мова про ударні авіаційні ракети – це десятки кілотонн, це потужність, яка була скинута на міста Хіросіма і Нагасакі

І хоча в заяві генерала Скапарротті йшлося про нестратегічну, тобто, менш потужну ядерну зброю, експерти зауважують: наслідки її використання у будь-якому випадку будуть катастрофічними.

«Якщо мова йде про ударні ракети авіаційні нестратегічні – це десятки кілотонн, це така потужність, яка була скинута на японські міста Хіросіма і Нагасакі. Кілька десятків кілотонн – це щоб знищити 100-тисячне, 200-тисячне місто. Його потім, напевно, можна буде відновити років через 50, але люди загинуть масово», – каже завідувач відділом Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак.

Водночас достатньої можливості для відбиття подібних атак в української протиповітряної оборони поки немає, вважає Іжак.

«Якщо будуть виконані ті плани з повернення коштів ППО на озброєння, їхня модернізація, які нещодавно були продемонстровані і які вже кілька років проводяться, – це може створити певний захист від використання ядерної зброї з авіації і за допомогою крилатих ракет. Якщо говорити про балістичні ракети «Іскандер», я боюся, що таких коштів зараз немає. Нам потрібна союзницька допомога», – переконаний Олексій Іжак.

Що б ви не використали проти України – результатом стане удар у відповідь

У такій ситуації, впевнені деякі військові експерти, в України має бути, чим відповісти на можливий ракетний удар.

«Україна може захистити себе, перемістивши ракети «Точка» до кордону. Росія таким чином «отримає меседж». Що б ви не використали проти України – результатом стане удар у відповідь. Як бумеранг – в цьому суть. Знову ж таки, Україна – країна, в якій є хороші вчені. Вона може створити власні ракетні сили», – каже екс-консультант Національного управління розвідки США і Пентагону Глен Говард.

Відповідь на загрозу. Ракети української «оборонки»

Президент України вже заявив: у зв’язку з припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, українська «оборонка» зможе випускати ракети зі значно більшим радіусом дії. Скільки часу буде потрібно для підготовки, Петро Порошенко не уточнив.

«Ставимо завдання зараз конструкторським бюро і оборонній промисловості: нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна у відповідь на агресію вражати цілі далеко в тилу ворога», – заявляв президент України Петро Порошенко.

За оцінками американського військового командування, у Росії є кілька тисяч ядерних боєзарядів. Президент Путін минулого року підтвердив: Росія може використовувати зброю масового ураження, але тільки у відповідь на аналогічний удар або у разі загрози існування Росії.

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