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11 Березень 2019, Київ 14:09
Новини | Політика

Росія заявляє про посилення угруповання військ в анексованому Криму

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові, які Україна називає незаконними

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Росія посилила угруповання військ в анексованому Криму, заявив 11 березня російський міністр оборони Сергій Шойгу.

Як повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, Шойгу на засіданні комітету Держдуми Росії з оборони сказав, що це «забезпечує захист території півострова й інтересів Росії в Чорному морі».

Чим саме посилили угруповання військ, російський міністр не уточнив.

Раніше в Міноборони Росії повідомили, що російські військові мають намір провести в анексованому Криму частину військових навчань, в яких задіють більше ніж 10 тисяч артилеристів і близько трьох тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

У ході навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів «Іскандер-М», «Бал», «Бастіон», реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

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Президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН минулого місяця, заявив, що станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисяч військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойові гелікоптери, шість бойових суден і шість підводних човнів, які оснащені морськими системами крилатих ракет «Калібр».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі Збройних сил України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Суд за Крим. Україна проти Росії
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Суд за Крим. Україна проти Росії

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