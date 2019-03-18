Чи планує Росія велику війну і навіщо США вчаться воювати в екстремальних умовах?

Американські морські піхотинці тренуються в умовах екстремальної зими. Навчання призначені для підготовки армії до можливої війни. Кого в Сполучених Штатах Америки називають потенційним противником і чому Кремль заговорив про «троянського коня», нібито нову стратегію ведення війни проти Росії? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

На висоті дві з половиною тисячі метрів, сніг і мороз. Умови в американському навчальному центрі – імітація бою в умовах суворої зими.

Ми копіюємо погодні умови Далекого Сходу, Північної Європи

«Ми копіюємо погодні умови Далекого Сходу, Північної Європи. І те, що ми бачимо – це дуже серйозна проблема. Чесно кажучи, якщо ми не підлаштуємося, ця проблема буде коштувати багатьох життів військовослужбовців», – пояснює командир навчального центру Кевін Гатчісон.

Екстремальний холод – те, що може очікувати морських піхотинців в одній із майбутніх гарячих точок. Американці не виключають конфлікт з високотехнологічним противником.

Ми не хочемо війни, але ми повинні до неї готуватися

«Ми не хочемо війни, але ми повинні до неї готуватися. Це не тільки Росії стосується, адже є ще такі країни, як Північна Корея, як Китай. США традиційно готуються до різноманітного непередбачуваного розвитку подій – чи це бойова операція у пустелі, чи в умовах суворої зими, як зараз», – зазначає заступник міністра оборони США у 2001-2002 роках Пітер Брукс.

«У Америки переважно, у зв’язку з їхніми інтересами, бойові дії були в Індокитаї, в тропіках, в пустелі. Зараз, природно, що вони, бачачи, як це робимо ми (Росія – ред.), переорієнтовуються в тому числі на ведення бойових дій в умовах Півночі і Приполяр’я», – каже російський військовий експерт Вадим Лукашевич.

Шведський інститут оборонних досліджень проаналізував військові навчання Росії за останні 10 років. Висновок: Російська Федерація готується до масштабного протистояння. Якщо раніше в російських маневрах брали участь десятки тисяч військовослужбовців, то в останні роки – уже сотні тисяч.

Ми (Росія – ред.) реально готуємося до війни, але це буде війна в нашому розумінні

«Ми (Росія – ред.) реально готуємося до війни, але це буде війна в нашому розумінні. Ми все одно не готові воювати проти всіх, а зараз війна ця буде Росії проти всіх. Якщо ми візьмемо Радянський Союз, був Варшавський договір – відповідно, країни НАТО, то зараз у Росії нормальних, адекватних, рівних з нашим потенційним противником союзників просто немає», – зауважує Вадим Лукашевич.

Потенційним противником в Росії відкрито називають США. У лютому на федеральних каналах активно обговорювали «нову американську стратегію ведення війни» проти Російської Федерації.

«Суть цієї стратегії, що отримала назву «троянський кінь», полягає в прихованому вторгненні вглиб території противника і нанесенні ударів по найбільш вразливих місцях», – мовиться у «Спеціальному репортажі. Троянський кінь проти Росії» на російському каналі «Звезда».

А вже на початку березня про «троянського коня» і загрози «п’ятої колони» заговорило і російське військове командування.

«Сполучені Штати Америки та їхні союзники визначили агресивний вектор своєї зовнішньої політики. Використовуються технології «кольорових» революцій і м’якої сили. Їхньою метою є ліквідація державності неугодних країн, підрив суверенітету, зміна законно обраних органів державної влади – так було в Іраку, в Лівії і в Україні», – заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов.

«З цим виступом генерала Герасимова пов’язані декілька моментів. Думаю, частина його меседжів була для внутрішньої аудиторії. А частина – для Заходу. Що Росія сильна, що Росія буде протистояти будь-яким спробам Заходу їй погрожувати. Він говорив про «активний захист». Використовував американську термінологію. Давав зрозуміти, мовляв, у Росії вважають, що «напад – це найкращий захист». Ми повинні з цим детально розібратися, проводити переговори з нашими союзниками. І, звичайно ж, бути впевненими, що наша стратегія дає змогу протистояти російській загрозі», – наголосив Пітер Брукс.

Уже через три дні після заяв Герасимова Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО у Європі закликав до посилення військової присутності США на континенті – на тлі модернізації російської армії.

Єдина стратегія США – стримування Росії від її агресивних випадів

«Я думаю, що єдина стратегія зараз Сполучених Штатів – це стримування Росії від її агресивних випадів. Якщо простежити до анексії Криму, до моменту агресії Росії проти України, в принципі, Сполучені Штати навпаки скорочували свої військові контингенти в Європі», – резюмував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

З Америкою ми можемо тільки обмінятися ядерними ударами

«Ми (Росія – ред.) катаємо ці озброєння по Червоній площі, але, по суті, ми зараз можемо добре себе проявляти, я маю на увазі, наша російська армія, це якраз локальні конфлікти. 40-50 тисяч осіб – це ось та сама чисельність нашої армії найбільш боєздатна, яка реально може вирішувати проблему з Україною, з Грузією, з Молдовою, не дай Боже, з Білоруссю. Ми можемо вести нормальні, довгострокові бойові дії, в нормальному розумінні війни, тільки з сусідами, які нас оточують. З Америкою ми можемо тільки обмінятися ядерними ударами», – вважає Вадим Лукашевич.

Пряме зіткнення двох армій ядерних держав експерти зараз називають малоймовірним. Але це не заважає американським військовим тренуватися в умовах екстремального холоду чи, як це було у 2017 році, у тренувальному таборі, який імітує донбаське село.

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