Після виходу США з ракетного договору Росія готує нові ракети, Україна занепокоєна

Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації повторив свою позицію щодо виходу Вашингтона з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності. Україна каже, що тепер, після виходу з домовленості також і Росії, сама вирішить, як відповісти на нові виклики в галузі безпеки. А в Росії пообіцяли якнайшвидше розробити відразу дві нові ракетні системи, що потрапляли під дію договору – хоча США й давали знати, що не мають планів відновлювати свої такі озброєння ближчим часом.

Президент США обіцяє, що Вашингтон «значно перевершить усіх за фінансуванням та інноваціями» в разі, якщо не вдасться домовитися про новий ракетний договір на заміну попередньому – можливо, також із участю Китаю й інших сторін.

«У той час як ми виконували договір буквально, Росія все порушувала і порушувала його умови. І це тривало роками», – заявив Дональд Трамп у зверненні до нації, з яким він виступив перед Конгресом увечері 5 лютого (в Києві в цей час уже була ніч на 6 лютого).

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомий також за скороченням РСМД чи англійським INF, уклали 1987 року США й тодішній СРСР; він був виконаний іще до розпаду СРСР, улітку 1991 року. Цей договір заборонив сторонам мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас балістичних і крилатих ракет наземного базування досяжністю від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Він став однією з головних підвалин міжнародної системи контролю за озброєннями.

Як руйнувався договір

Росія, яка стала правонаступницею СРСР за цим договором, уже не раз (у 2000-му, 2007-му, 2013-му роках) заявляла про можливість свого виходу з нього, натякаючи на його порушення з боку США. А 2014-го Вашингтон уперше прямо звинуватив Москву в його порушенні, і 2017-го про можливість виходу заговорили вже у США.

Тоді Вашингтон публічно назвав ракету-порушник, відому за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, і наголосив, що Росія перейшла від її випробувань до початку постановки на бойове чергування. А наприкінці 2018 року США надали своїм союзникам, зокрема в НАТО, детальну таємну розвідувальну інформацію, яка підтверджувала їхні слова.

І на початку грудня 2018-го Вашингтон прямо заявив: США вийдуть із договору протягом 60 днів, до початку лютого 2019-го, якщо Росія не повернеться до його виконання. Єдиним шляхом для Москви до цього у Вашингтоні називали знищення всіх російських ракет, які порушують договір, їхніх пускових установок і іншого обладнання, щоб це можна було перевірити.

Росія, зі свого боку, не визнає, що порушує договір, і стверджує, що США не надають «доказів» її порушень. Тим часом, як заявили західні посадовці, що їх 31 січня цитував американський щоденник The Wall Street Journal, Росія вже має на бойовому чергуванні чотири дивізіони з крилатими ракетами 9М729 із досяжністю понад 500 кілометрів, порівняно з трьома дивізіонами кілька місяців тому.

Іще одним зі стимулів для США для виходу з договору стали дії Китаю, який не є його стороною, не зв’язаний його умовами і, за повідомленнями, активно розробляє такі ракети, які потрапили б під його дію.

Відтак США оголосили, що припиняють виконувати свої зобов’язання за договором із 2 лютого і надсилають Росії офіційне повідомлення про те, що вийдуть із договору через шість місяців, як то передбачає сам договір. У відповідь Росія заявила про такий самий крок зі свого боку.

Україна бачить небезпеку і готова реагувати

Ці взаємні кроки спричиняють побоювання, що між двома країнами з найбільшими у світі ядерними арсеналами можуть початися нові перегони озброєнь. І Україна вже визнала, що буде змушена реагувати на ці нові виклики її безпеці, що виникли після виходу з договору РСМД і США, і сусідньої Росії.

«Ми маємо використовувати все для того, щоб себе захистити», – заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він виступив із цією заявою, перебуваючи 5 лютого у Вашингтоні, де зустрічався з представниками влади США.

«Логіка Росії – не для захисту Росії, вона для того, щоб користуватися безпекою як товаром на відповідній біржі. Тому ця поведінка Росії призвела до нової логіки гонки озброєнь… І в цій ситуації Україні потрібно буде відповідати на нові виклики. І ми маємо відповісти на них гідно, бо в нас є досвід, у нас є відповідний інтелект, і в нас є необхідність захищати нашу країну», – сказав Клімкін в інтерв’ю «Голосу Америки».

А на запитання, чи можна це вважати заявою про початок виробництва в Україні зброї, що потрапляла під дію договору, міністр сказав: «Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї, і які ракети будуть потрібні нам для майбутнього, вирішувати будемо ми».

Іще навесні 2018 року на небезпеку для України від розміщення Росією на кордоні двох держав ракетних комплексів «Іскандер» звертав увагу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Саме для цього російського комплексу і створена крилата ракета 9М729 з досяжністю 2,5 тисячі кілометрів, що порушує договір РСМД.

«Це демонстративний вихід Росії з угоди щодо заборони ракет середньої і малої досяжності. Це загрожує не лише Україні. Вихід Росії з цієї угоди – це фактично загроза всім європейським країнам. Тому що час ракетної атаки зменшується до хвилин, а не годин», – заявляв Турчинов, виступаючи на Київському безпековому форумі 13 квітня 2018 року.

Росія вже спланувала розробку ракет, що були заборонені

І після заяви США про вихід із договору в Вашингтоні наголошують, що можуть іще переглянути своє рішення про вихід, якщо це хоча б зараз зробить Росія. «Це для Росії остання можливість повернутися до виконання» договору, заявив 5 лютого на конференції щодо роззброєння під егідою ООН у Женеві посланець США з питань роззброєння Роберт Вуд.

А ще наприкінці січня в адміністрації США заявляли, що, попри нинішній вихід із договору, Вашингтон не має планів негайно випробовувати чи ставити на чергування заборонені угодою ракети.

Зате про такі плани відразу ж заявили в Росії. Її президент Володимир Путін, оголошуючи 2 лютого про вихід своєї країни з договору РСМД слідом за США, заявив, що згоден із пропозиціями Міністерства оборони Росії про початок робіт стосовно використання пускових установок морського базування ракет «Калібр» у наземному варіанті і відкриття нового напрямку – створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої досяжності.

Москва лише того дня заявила, ніби має «неспростовні дані» про те, що США почали готуватися виробляти заборонені договором ракети ще два роки тому. У Міноборони Росії не уточнили, чому не заявляли цього раніше – в той час як США вже давно звинувачували Росію в порушенні угоди.

І вже 5 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки двох згаданих його президентом нових типів ракетних систем протягом найближчих двох років, упродовж 2019–2020-го. Щоправда, в його інтерпретації слова Путіна про нові ракети середньої досяжності перетворилися на заяву про ракети великої досяжності. Ці роботи мають виконати за рахунок уже наданих бюджетних коштів, без їхнього збільшення.

У США цих заяв іще не коментували.

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