Росія припиняє участь у ракетному договорі – Путін

Росія припиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, повідомив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

«Ми зробимо таким чином. Наша відповідь буде дзеркальною. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь у договорі, і ми припиняємо. Вони оголосили про те, що вони займаються НДР і НДДКР (науково-дослідними роботами і науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами ­– ред.) і дослідно-конструкторськими роботами, і ми будемо робити те ж саме», – заявив Путін.

Він додав, що згоден з пропозиціями Міністерства оборони про початок робіт стосовно використання пускових установок морського базування ракет «Калібр» у наземному варіанті та відкриття нового напрямку – створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності.

Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що в найближчі дні будуть пропозиції корегування бюджету на 2019 рік для виконання цієї роботи «в об’ємах тих коштів, які передбачені на цей рік, без будь-якого збільшення».

Сполучені Штати Америки 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують. Як заявив державний секретар США Майк Помпео, Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання за договором, відомим також за скороченням РСМД чи англійським INF, від 2 лютого.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

Після кількох років безрезультатних переговорів 2017 року США різко посилили ці звинувачення: Вашингтон публічно назвав ракету-порушник, відому за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, і наголосив, що Росія перейшла від її випробувань до початку постановки на бойове чергування.

Наприкінці 2018 року США надали своїм союзникам, зокрема в НАТО, детальну таємну розвідувальну інформацію, яка підтверджувала їхні слова.

Тим часом, як заявили західні посадовці, що їх 31 січня процитував американський щоденник The Wall Street Journal, Росія вже має на бойовому чергуванні чотири дивізіони з крилатими ракетами 9М729 із досяжністю понад 500 кілометрів, порівняно з трьома дивізіонами кілька місяців тому.