Росія обіцяє «реакцію у відповідь» на вихід США з ракетного договору

Росія залишає за собою право на реакцію у відповідь після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії. Про це 1 лютого заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вона не конкретизувала, якими можуть бути ці заходи.

Раніше 1 лютого на підтримку угоди виступила канцлер Німеччини Анґела Меркель. Вона заявила, що Німеччина «зробить усе можливе», щоб зберегти договір, повідомляє Deutsche Welle. За словами Меркель, необхідно продовжувати діалог із Росією протягом наступних шести місяців, поки термін дії договору не закінчиться.

Канцлер Німеччини поклала на Москву провину за недотримання угоди. Такої ж думки дотримуються союзники США в НАТО, які також виступили із заявою 1 лютого.

Сполучені Штати, як і попереджали, 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують. Як заявив державний секретар США Майк Помпео, Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання за договором, відомим також за скороченням РСМД чи англійським INF, від 2 лютого.

За його словами, США також надішлють Росії офіційне повідомлення про те, що вийдуть із договору через шість місяців, як то передбачає сам договір.

Вашингтон уже давно попередив, що вийде з договору, якщо Москва не повернеться до його виконання, і дав на це час до початку лютого. Єдиним шляхом для Москви, щоб повернутися до виконання договору, у Вашингтоні називали знищення всіх російських ракет, які порушують договір, їхніх пускових установок і іншого обладнання, щоб це можна було перевірити.

Росія, зі свого боку, не визнає, що порушує договір, і стверджує, що США не надають «доказів» її порушень.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

Після кількох років безрезультатних переговорів 2017 року США різко посилили ці звинувачення: Вашингтон публічно назвав ракету-порушник, відому за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, і наголосив, що Росія перейшла від її випробувань до початку постановки на бойове чергування.

Наприкінці 2018 року США надали своїм союзникам, зокрема в НАТО, детальну таємну розвідувальну інформацію, яка підтверджувала їхні слова.

Тим часом, як заявили західні посадовці, що їх 31 січня процитував американський щоденник The Wall Street Journal, Росія вже має на бойовому чергуванні чотири дивізіони з крилатими ракетами 9М729 із досяжністю понад 500 кілометрів, порівняно з трьома дивізіонами кілька місяців тому.