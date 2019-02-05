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05 Лютий 2019, Київ 14:51
Новини | Міжнародні

Росія розробляє нові типи ракет після виходу з ядерного договору зі США

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву такого змісту на нараді з військовими високопосадовцями Москви

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив 5 лютого про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки, повідомляють російські та міжнародні інформагенції. Заяву такого змісту Шойгу зробив на нараді військових високопосадовців після того, як Вашингтон і Москва заявили про розірвання укладеного в 1987 році ключового договору з контролю над озброєннями.

«Упродовж 2019–2020 років ми маємо розробити наземну версію морської системи «Калібр», оснащеної крилатими ракетами далекого радіусу дії, які показали добрі результати в Сирії», – сказав Шойгу.

«За той же період нам також доведеться створити наземну ракетну систему з гіперзвуковою ракетою далекого радіусу дії», – додав міністр і додав, що ці плани були схвалені президентом Росії Володимиром Путіним.

Сполучені Штати, як і попереджали, 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують. Як заявив державний секретар США Майк Помпео, Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання за договором, відомим також за скороченням РСМД чи англійським INF, від 2 лютого.

Росія, зі свого боку, не визнає порушення договору і стверджує, що США не надають «доказів» її порушень.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

Після кількох років безрезультатних переговорів 2017 року США різко посилили ці звинувачення: Вашингтон публічно назвав ракету-порушник, відому за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, і наголосив, що Росія перейшла від її випробувань до початку постановки на бойове чергування.

Наприкінці 2018 року США надали своїм союзникам, зокрема в НАТО, детальну таємну розвідувальну інформацію, яка підтверджувала їхні слова.

2 лютого російський президент Володимир Путін заявив, що Москва також залишає договір і починає роботу над новими видами зброї, які порушують ключову ядерну угоду.

Багато аналітиків вважають, що відмова від угоди 1987 року може сигналізувати про початок нової гонки озброєнь.

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