Клімкін про ситуацію з РСМД: Україна вирішуватиме, які ракети їй потрібні

Україні буде потрібно відповідати на нові виклики у ситуації, що склалася через вихід США і Росії з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, заявив український міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Ми маємо використовувати все для того, щоб себе захистити. Логіка Росії – не для захисту Росії, вона для того, щоб користуватися безпекою як товаром на відповідній біржі. Тому ця поведінка Росії призвела до нової логіки гонки озброєнь. Це звичайно, оскільки й інші партнери будуть це робити. І в цій ситуації Україні потрібно буде відповідати на нові виклики. І ми маємо відповісти на них гідно, оскільки у нас є досвід, у нас є відповідний інтелект, і нас є необхідність захищати нашу країну», – сказав Клімкін в інтерв’ю «Голосу Америки» 5 лютого.

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На запитання, чи можна це вважати початком виробництва такої зброї в Україні, міністр сказав: «Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї, і які ракети будуть потрібні нам для майбутнього, вирішувати будемо ми».

Павло Клімкін зараз перебуває з візитом у Вашингтоні, де має зустрічі з представниками влади США.

Сполучені Штати Америки 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують. Як заявив державний секретар США Майк Помпео, Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання за договором, відомим також за скороченням РСМД чи англійським INF, від 2 лютого.

2 лютого про те, що Росія припиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, повідомив президент Росії Володимир Путін.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

Після кількох років безрезультатних переговорів 2017 року США різко посилили ці звинувачення: Вашингтон публічно назвав ракету-порушник, відому за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, і наголосив, що Росія перейшла від її випробувань до початку постановки на бойове чергування.

Наприкінці 2018 року США надали своїм союзникам, зокрема в НАТО, детальну таємну розвідувальну інформацію, яка підтверджувала їхні слова.

Тим часом, як заявили західні посадовці, що їх 31 січня процитував американський щоденник The Wall Street Journal, Росія вже має на бойовому чергуванні чотири дивізіони з крилатими ракетами 9М729 із досяжністю понад 500 кілометрів, порівняно з трьома дивізіонами кілька місяців тому.